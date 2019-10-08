英特尔展示新一代NUC概念产品，全面模组化

IT之家10月8日消息 根据AnandTech的报道，英特尔在伦敦举办了一场活动，展示了名为“Element”的模组化PC产品，预计将用于新一代的NUC产品。

据介绍，英特尔“Element”基本上是一个完整的PC，由CPU、RAM和存储器模组组成，提供大量的IO插口，如Thunderbolt、HDMI、以太网、USB和Wi-Fi。

在演示中，英特尔为BGA Xeon CPU模组焊接了两个SODIMM内存插槽和两个M.2端口用于存储扩展，电源由PCIe插槽(75瓦)和8针连接器提供。

英特尔意在将计算能力都放在一个“计算卡”上，通过PCIe连接到主板，这样就可以实现强大的扩展性，从小型PC到大型服务器都有可能。

不久前，英特尔的“Quartz Canyon”系列工作站级NUC也曝光了，最高可搭载至强处理器，可搭载独立显卡，采用了就是这种模组化设计。

据报道，英特尔的Quartz Canyon是主要为工作站用户设计的。这款NUC应该是英特尔是有史以来最强大的NUC，最高支持8核心处理器，有可能是Xeon E系列，也可能是第9代core i7系列。除此之外，Quartz Canyon NUC将能够支持高端桌面显卡，从chiphell曝光的图片来看，这款NUC就搭载了英伟达Quadro显卡。

显然，英特尔“Element”设计除了用于传统的NUC小型主机外，其模组化的设计也将会有更多的应用，预计英特尔也将会推出单独设计的“计算卡”、“显示卡”等模组化硬件供厂商选择。