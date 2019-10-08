柔宇瀑布屏新机设计专利曝光：翻转式摄像头设计独特

IT之家10月8日消息 作为早期柔性屏手机领域的参与者之一，柔宇的名气相较于三星和华为就小了很多，不过其凭借2018年11月发布的全球首款折叠屏智能机“柔派”（Flexpai）着实提升了自己的名气，毕竟这款折叠屏智能机在推出后很快便开启了销售工作。不过柔宇似乎并不满足于此，有消息表明柔宇公司打算推出一款瀑布屏新机。

（图源：LetsGoDigital）

从柔宇的这项新专利图可以看出，这款新机采用了近期大火的大曲率瀑布屏设计，同时值得注意的是其还采用了独特的翻转式前置摄像头设计。据LetsGoDigital表示，此项专利为柔宇于2018年4月向日本专利局（JPO）申请的一项外观设计专利，这款机器在实现整个正面的屏幕覆盖的同时还覆盖了一半的手机边框，同时手机顶部和底部边框窄到几乎没有。

（图源：LetsGoDigital）

不过也正因为柔宇采用的上下边框极窄设计方案，这部手机的相机模块被设计得十分紧凑，整机仅有一枚相机传感器，用户在需要自拍的时候可以把该枚相机传感器翻转到前面，不用的时候则可以“归位”作后置摄像头使用。同时3.5mm耳机插孔被设置在手机顶部，左侧无按键，右侧上方有两枚按键，底部保留麦克风开孔，没有看到诸如USB-C一类的充电接口以及关机键。

不过目前该项设备仅停留在专利阶段，未来具体会被应用到哪部手机上尚无更进一步的消息。