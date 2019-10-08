iFixit再拆三星Galaxy Fold：胶水太多，维修不易

IT之家10月8日消息 调整后的三星Galaxy Fold手机已经在多个国家市场发布了，相比于之前的版本，新的Galaxy Fold会更结实耐用一些，iFixit此前也拆解过Galaxy Fold，这次他们有带来了三星Galaxy Fold最新的拆解文章。

三星Galaxy Fold虽然极具创新，但是在初代产品上，由于设计缺陷导致延期发货。这款手机采用了一块分别率为2152x1536的7.3英寸折叠屏，像素密度为362PPI；另外还有一块4.6英寸Super AMOLED副屏，分辨率为1680x720，像素密度为399PPI。

处理器方面，三星Galaxy Fold搭载高通骁龙855芯片，同时也有挂在高通骁龙X50基带的5G版。内存为12GB，存储空间为512GB。

摄像头共有六颗，分别是1000万像素自拍镜头、800万像素深景镜头、1600万像素超广角镜头、1200万像素广角镜头和1200万像素长焦镜头。此外还支持电容式指纹传感器，采用USB-C接口，没有耳机口。

折叠后的三星Galaxy Fold比三星Galaxy S10+更窄、更长也更厚。展开后三星Galaxy Fold宽度与苹果iPad mini 5相当。

相比于其他手机产品，三星Galaxy Fold显然有很多可以拆解的切入点，包括屏幕与机身之间的空隙、手机两部分折叠铰链的连接点。当然，虽然看起来好像很好拆，但如果真的拆解千万不要从这两个位置下手。

当然，这两个位置很明显也容易进灰，使用的时候还是仔细点比较好。

折叠起来的三星Galaxy Fold非常厚，最厚的地方有1.8厘米，虽然三星Galaxy Fold很酷，但是放在兜里确实有些臃肿。铰链部分占据了空间高度，因此这让手机看起来没那么精致。

展开后，三星Galaxy Fold手机内屏右上方则是自拍摄像头，三星这块7.3英寸屏幕并不规则。

即便是三星Galaxy Fold被折叠过一次，内屏中间的折痕也是非常明显的。

拆解首先需要对外壳部分加热，铰链部分并不能直接拆解。比较意外的是，这部分胶水粘的没那么紧，只要稍微加热一下就能取下背板。

虽然，三星Galaxy Fold外壳部分是用胶水粘接，但是我们更希望看到的是螺丝。三星Galaxy Fold内部有不少螺丝，只要用一个十字花刀就能卸下。

首先映入眼帘的则是三星Galaxy Fold的无线充电线圈以天线模组。

取下线圈和天线我们看到，三星Galaxy Fold这半边已经非常接近一般手机了，除了没有扬声器和振动器。

另一半带副屏的拆解起来就需要借助撬片了，因为这部分底下还有一个副屏。

加热后再用撬片，撬开后就能看到另外一半主板了，这里拆屏幕的时候还是要小心以免划伤OLED屏幕。

这块屏幕背部非常简单，只有一颗三星自研的S6SY761触控控制器。这在最近的三星手机中都能看到。

两部分均有电池，电池与手机之间使用了大量的粘合剂，取下需要大力才能出奇迹。

较大一块电池尺寸为42.2x64.3x4.6mm，容量为2245mAh；较小一块电池尺寸为42.2x76.15x3.8mm，容量为2135mAh。两块电池总容量为4380mAh。

三星Galaxy Fold手机内部共有六个摄像头，这样的盛况只有在华为P30 Pro上见过。由于手机内部空间比较大，主板能放很多东西。

红色部分是1200万像素长焦镜头和1200万像素广角镜头，橙色部分是1600万像素的超广角镜头，黄色部分是1000万像素的自拍镜头和800万像素的深景镜头，绿色部分是副屏的1000万像素自拍镜头。

左侧主板部分还是比较干净的，排线部分集中在一侧，而其他控制芯片在另外一侧。

另一侧红色部分是MPB02 607RDF 1911TXK芯片，橙色部分是52D0S05 607W1R G1912R7D芯片，黄色部分是CS3SL40 A0IU1907，绿色部分是CS40L25 BIAHI849，蓝色部分是ASL01 G1909 AAWA3 07R5Z。

右侧主板内容就比较丰富了，红色部分是三星K3UHAHA 12 GB RAM，内存底下则是高通骁龙855；橙色部分是三星KLUFG8RHDA-B2D1 512 GB eUFS闪存；黄色部分是Qorvo 78062射频融合模块；绿色部分是高通SDR8150；浅蓝色是村田KM9307057；深蓝色是马克西姆MAX77705C 电源管理集成电路；紫色部分是IDT P93205。

右侧主板背面也包含了大量的天线芯片，红色部分为Skyworks 78160 前端模块；橙色部分是Skyworks 77365 功率放大器模块；黄色部分是Skyworks 13716 低频前端模块；绿色部分是高通PM8150电源管理集成电路；浅蓝色是高通WCD9431 音频编解码器；深蓝色是高通QDM3870 射频前端模块；紫色是恩智浦80T17 NFC控制器。

主板方面相对而言还是容易维修的，但是柔性屏可以说是拆解的一个大麻烦。



柔性屏周围的保护条仅用胶水粘接，拆解并不麻烦，但长时间使用不排除会脱落的问题。拆解后，这块可折叠OLED屏幕就出现在我们眼前。OLED屏边缘部分大约宽2毫米。

接下来就需要用撬片小心的将这块屏幕的粘合剂分离，这样屏幕才能与手机框架分开。

拆开后屏幕左侧有一条超宽的排线，这里多少要小心一些。拆到这里，三星Galaxy Fold基本上最难搞的一部分就完成了。

揭下来就细细的来看三星Galaxy Fold的这块柔性屏。这块屏幕的每一半都被粘附在金属支撑板上，而金属支撑板又黏附在手机中框上，这可以让中间没有粘合的部分获得更大的折叠半径。

从机身内取出屏幕后，屏幕上的折痕就没有那么明显了。此前，初代的三星Galaxy Fold表面的聚合薄膜会被用户误撕，这次有了边框保护，用户想撕就没那么容易了。

当然，撕下来就意味着三星Galaxy Fold的折叠屏彻底凉了，建议大家还是不要尝试。

铰链则是三星Galaxy Fold最为核心的一部分，它采用四个弹簧式卡口，这四个卡口保证三星Galaxy Fold固定在展开状态。

另外还有两个固定在中轴线的铰链位于顶部和底部，中间有一些空间用来吸收翻转带来的扭力。

铰链整体用齿轮结构举动，可以保证手机两部分是同步展开。另外，两根柔性排线被埋在铰链区域，保证手机使用的稳定性。

以下为三星Galaxy Fold铰链部分演示视频：

总的来看，三星Galaxy Fold外观非常特别，当然，这样独特的造型难免也非常脆弱，虽然三星对三星Galaxy Fold的外形有所调整，但相比于其他手机，维修和拆解确实是个难题。

另外由于内部大量使用胶水，这让维修困难重重。铰链部分随着时间推移一定会产生磨损，这部分更换还是非常麻烦的，主屏无法使用保护膜保护，所以一旦出问题，要花很多钱去修。好在主板部分很多内容都是模块化设计，更换相对容易。最终iFixit给出三星Galaxy Fold 2分的可修复性评分。