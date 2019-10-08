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荣耀V30/Pro配置全曝光，售价或不高于3000元

2019-10-8 16:14:56来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月8日消息 荣耀官方此前明确表示，荣耀Vera 30系列将搭载麒麟990处理器，全系双模5G全网通，今年第四季度与消费者见面。至于配置，HC曝光了荣耀V30及V30 Pro的全部配置及价格，我们来看一下吧。

荣耀V30采用单摄打孔LCD屏设计，V30 Pro采用双摄打孔OLED屏设计，核心配置上，两者均搭载麒麟990 5G处理器。

相机方面，荣耀V30、V30 Pro均后置四摄，需要注意的是，之前的爆料信息显示V30后置三摄，目前相机规格有待进一步证实。

最新爆料显示，荣耀V30相机配置为60MP主摄+16MP超广角镜头+2MP微距2.4cm镜头+ToF镜头；荣耀V30 Pro相机配置为60MP主摄+ 20MP超广角镜头+8MP远摄+ToF镜头。前置相机方面，两者均为32MP前置镜头，至于荣耀V30 Pro的另一颗前置镜头是否也是32MP，目前尚不清楚。

其他方面，荣耀V30内置4000mAh电池，支持22.5W快充；荣耀V30 Pro内置4200mAh电池，支持40W超级快充及15W无线快充。

价格方面，HC表示荣耀V30系列售价不会高于419美元（约合3000元），预计在10月底推出。

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关键词：荣耀V30荣耀V30 Pro

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