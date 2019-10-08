realme X2Pro Logo位置引热议，产品总监谈设计思路

IT之家10月8日消息 今日，realme官方表示，将于10月15日在北京正式发布旗舰新机realme X2Pro。realme X2Pro将采用6.55英寸2400×1080分辨率屏幕，支持90Hz刷新率，搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备UFS 3.0闪存，内置4000mAh电池，支持50W超级快充。

今晚，realme产品总监王伟回顾了realme的logo位置设计思路。其表示，最初realme尝试过两种常规设计，logo在底部中间横放整机观感较为普通；logo在底部中间竖放则字符较多，对称度和识别性方面的表现都不太好。

王伟表示，此前推出的realme X大师版设计得到许多人的好评。这次realme X2Pro也将延续这种设计风格，和由深泽直人设计的realme X2Pro大师版保持一致。

realme X大师版这种设计得到许多人的好评，很耐看。这次在realme X2Pro上我们依然延续这种设计风格，和由深泽直人先生设计的X2 Pro大师版保持一致，大家可以期待一下这次的大师版，也非常特别。



据悉，realme X2Pro将配备后置6400万竖排四摄，采用居中设计，还将采用双立体声扬声器，支持杜比全景声和Hi-Res认证。