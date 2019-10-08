iPhone 11 Pro、华为Mate30 Pro、三星Galaxy Fold、一加7T拍照对比

IT之家10月8日消息 Forbes编辑Ben Sin花费一周时间，对iPhone 11 Pro、华为Mate30 Pro、三星Galaxy Fold、一加7T做了全面的拍照测试，其得出的结论是，“如果你自拍的时候很帅，那就买iPhone，如果你长得丑，还是买其他手机吧。”

测试规则：全程自动拍照，不做任何参数调整，目的是为了测试相机是否可以智能对焦并自动找到平衡；其次所有的照片都是四部手机按顺序拍摄，且每个场景每部手机均拍摄多次，选取表现最好的一张。

测试一 背光下的标准拍摄测试

本组测试中，iPhone 11 Pro拥有最好的白平衡，但天空与云彩出现了较为明显的反差，三星Galaxy Fold对比度较好增加了视觉美感，华为Mate30 Pro拍摄的天空稍微有些夸张，整体表现最平衡的则是一加7T。与三星Galaxy Fold相比，一加7T样张色彩略显平淡；由于阴影部分较多，三星Galaxy Fold展现出来的细节不理想。

测试二 夜间广角测试

三星Galaxy Fold的样张边缘出现轻微的畸变，尤其是右上角的建筑物出现弯曲；iPhone 11 Pro的样张则表现出了最佳的色彩准确性和平衡性，主楼内的所有灯光都被恰到好处的呈现出来；一加7T的样张则表现糟糕，灯光几乎全部过曝；华为Mate30 Pro的样张所展现出来的细节要比其他三张详细的多，细节处理到位。

测试三 人像拍摄

这几张人像拍摄表现都很不错，其中iPhone 11 Pro对人物的肤色还原最真实自然，三星Galaxy Fold和一加7T看上去像是对人物进行美白，而华为Mate30 Pro则对人物细节进行“磨皮”，使其变得更光滑。



测试四 自拍

四款手机自拍效果显示，iPhone 11 Pro最自然，以最真实的方式展示了人物浮肿的脸和有瑕疵的皮肤，三星Galaxy Fold和华为Mate30 Pro明显对人物进行磨皮及美白，一加7T则介于iPhone与华为手机之间，没有过度美化，但也没真实还原。

测试五 十倍变焦

毫无疑问，华为Mate30 Pro以压倒性的优势击败其他三位参赛“选手”。值得一提的是，一加7T的变焦镜头，虽然无法与华为匹敌，但明显优于三星和苹果的变焦镜头。

测试六 黑暗环境下夜景拍摄

测试环境为漆黑的房间，窗帘全部拉上，只有一点来自街道上灯光的光线，整体肉眼几乎看不见相关物件。

iPhone 11 Pro和华为Mate30 Pro的表现优秀，三星Galaxy Fold的夜景拍摄表现“还有上升空间”，一加7T表现是“可敬的”，毕竟价位摆在那里。可以明显感受到的是，iPhone 11 Pro的夜景拍摄效果几乎达到了华为夜景拍摄的效果，尽管前者的夜景样张看起来更有视觉吸引力，白平衡也更自然，但是华为Mate30 Pro细节展示更多，更细腻。