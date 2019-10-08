自去年1月起，纽约执法部门已在内部破解苹果iPhone

IT之家10月8日消息 自2018年1月以来，纽约市的执法人员已经能够在内部破解iPhone，这大约是在提供该技术的公司揭示该功能之前18个月。

以色列取证公司Cellebrite于2019年6月宣布其“新”UFED Premium产品将首次允许客户在自己的办公室中解锁iPhone，而不必将其发送到公司自己的实验室。但是今天有一份新报告发现，该产品的使用时间远早于此时间。

Cellebrite最初的公告听起来像是该设备是全新的，但是OneZero的一份报告称，有证据表明，那时曼哈顿区检察官办公室已经在使用该产品在内部破解iPhone达18个月了。Cellebrite在发布该新产品之前已经向执法部门出售了这一新产品，并且纽约市自2018年以来一直是客户。

OneZero获得的一份合同显示，曼哈顿地区检察官办公室（该国最大、最有影响力的起诉办公室之一）自2018年1月以来一直在内部使用UFED Premium。根据合同，曼哈顿地区检察官办公室同意向Cellebrite支付约UFED Premium三年期200,000美元。但是，此期间的总支出可能会更高。20万美元的费用包括软件许可和安装，平台上特定办公室人员的培训以及商定的手机破解次数。该合同还提到了约100万美元的未公开附件，但尚不清楚曼哈顿地区检察官办公室是否同意购买这些附加产品或服务。

该合同还指出，曼哈顿地区检察官办公室必须指定一个存放软件的“安全室”，并且该室不包含任何视听记录设备。

目前尚不清楚Cellebrite是否能够破解运行iOS 13的设备，但该网站仍称其可以“对所有苹果设备执行解锁。”