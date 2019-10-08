南京大学上线Adobe全家桶，全套正版师生免费用

IT之家10月8日消息 南京大学官方今天宣布，Adobe系列软件在南京大学正版软件平台正式上线了。

Adobe系列软件凭借其专业、高效、全面的功能，一直是最具人气的开发工具之一。“Adobe全家桶”，是南京大学继Windows操作系统软件、微软Office办公软件、Oracle数据库软件，以及Matlab软件之后，引进的又一款正版软件。该系列软件的上线，为广大师生的日常学习与工作提供了便利，有助于从事设计生产的师生施展创意，也为南京大学的人才培养、科技创新提供更好的支撑条件，助力学校的“双一流”建设。

本次引进的Adobe系列软件囊括了学习生活中使用频繁的多款软件：Photoshop图像处理软件、Premiere视频剪辑软件、Illustrator矢量设计软件、Acrobat Pro专业文档管理软件、Animate动画设计软件、InDesign专业排版软件等常用工具。南大师生可以前往【南京大学正版软件平台】，在校园网内，通过统一身份认证后，即可轻松下载安装。

南京大学正版软件平台下载地址：https://itsc.nju.edu.cn/adobe/list.htm

Adobe全家桶软件清单