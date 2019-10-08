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南京大学上线Adobe全家桶，全套正版师生免费用

2019-10-8 21:25:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月8日消息 南京大学官方今天宣布，Adobe系列软件在南京大学正版软件平台正式上线了。

Adobe系列软件凭借其专业、高效、全面的功能，一直是最具人气的开发工具之一。“Adobe全家桶”，是南京大学继Windows操作系统软件、微软Office办公软件、Oracle数据库软件，以及Matlab软件之后，引进的又一款正版软件。该系列软件的上线，为广大师生的日常学习与工作提供了便利，有助于从事设计生产的师生施展创意，也为南京大学的人才培养、科技创新提供更好的支撑条件，助力学校的“双一流”建设。

本次引进的Adobe系列软件囊括了学习生活中使用频繁的多款软件：Photoshop图像处理软件、Premiere视频剪辑软件、Illustrator矢量设计软件、Acrobat Pro专业文档管理软件、Animate动画设计软件、InDesign专业排版软件等常用工具。南大师生可以前往【南京大学正版软件平台】，在校园网内，通过统一身份认证后，即可轻松下载安装。

南京大学正版软件平台下载地址：https://itsc.nju.edu.cn/adobe/list.htm

Adobe全家桶软件清单

  • Photoshop CC：图像处理软件

  • Illustrator CC：矢量绘图软件

  • LightRoom Classic CC：摄影照片后期处理软件

  • InDesign CC：平面排版软件

  • Acrobat Pro CC：PDF高级编辑软件

  • Premiere Pro CC：视频剪辑编辑软件

  • After Effects CC：视频编辑合成软件

  • Audition CC：音频处理软件

  • Incopy CC：配合InDesign的文字编辑排版软件

  • Dreamweaver CC：网页编辑软件

  • Media Encoder CC：视频渲染软件

  • Character Animator CC：二维角色动画软件

  • Animate CC：矢量动画软件

  • Prelude CC：用于粗剪的视频剪辑软件

  • Bridge CC：Adobe的文件浏览器

  • SpeedGrade CC：视频调色软件

  • Muse CC：无代码网站制作软件

  • Fireworks CS6：网页前期软件

  • Flash Builder Prem：基于Flsh和Flex平台开发软件

  • Fuse CC(beta)：配合Photoshop三维人物建模软件

  • XD CC：快速创建网页或APP的UI界面及动画效果软件

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关键词：Adobe正版

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