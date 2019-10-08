南京大学上线Adobe全家桶，全套正版师生免费用

IT之家10月8日消息 南京大学官方今天宣布，Adobe系列软件在南京大学正版软件平台正式上线了。
Adobe系列软件凭借其专业、高效、全面的功能，一直是最具人气的开发工具之一。“Adobe全家桶”，是南京大学继Windows操作系统软件、微软Office办公软件、Oracle数据库软件，以及Matlab软件之后，引进的又一款正版软件。该系列软件的上线，为广大师生的日常学习与工作提供了便利，有助于从事设计生产的师生施展创意，也为南京大学的人才培养、科技创新提供更好的支撑条件，助力学校的“双一流”建设。
本次引进的Adobe系列软件囊括了学习生活中使用频繁的多款软件：Photoshop图像处理软件、Premiere视频剪辑软件、Illustrator矢量设计软件、Acrobat Pro专业文档管理软件、Animate动画设计软件、InDesign专业排版软件等常用工具。南大师生可以前往【南京大学正版软件平台】，在校园网内，通过统一身份认证后，即可轻松下载安装。
南京大学正版软件平台下载地址：https://itsc.nju.edu.cn/adobe/list.htm
Adobe全家桶软件清单
Photoshop CC：图像处理软件
Illustrator CC：矢量绘图软件
LightRoom Classic CC：摄影照片后期处理软件
InDesign CC：平面排版软件
Acrobat Pro CC：PDF高级编辑软件
Premiere Pro CC：视频剪辑编辑软件
After Effects CC：视频编辑合成软件
Audition CC：音频处理软件
Incopy CC：配合InDesign的文字编辑排版软件
Dreamweaver CC：网页编辑软件
Media Encoder CC：视频渲染软件
Character Animator CC：二维角色动画软件
Animate CC：矢量动画软件
Prelude CC：用于粗剪的视频剪辑软件
Bridge CC：Adobe的文件浏览器
SpeedGrade CC：视频调色软件
Muse CC：无代码网站制作软件
Fireworks CS6：网页前期软件
Flash Builder Prem：基于Flsh和Flex平台开发软件
Fuse CC(beta)：配合Photoshop三维人物建模软件
XD CC：快速创建网页或APP的UI界面及动画效果软件