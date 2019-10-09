英特尔新款处理器也降价，与AMD大打价格战

10月9日消息，据国外媒体报道，英特尔当地时间周一推出了新款Xeon W工作站处理器（CPU）和X系列HEDT (高端桌面)处理器。而就在此前9月30日，AMD推出了Ryzen Pro 3000系列桌面处理器。

10月1日，外媒Videocardz曾泄露了英特尔X系列处理器的价格信息。英特尔将其Core X系列处理器的价格下调了40%至50%，降至1000美元以下。这样，英特尔的X系列HEDT处理器与AMD的Ryzen Threadripper处理器的价格大致相当。

英特尔正致力于具有人工智能工作负载能力的高端桌面处理器。周一，英特尔推出了定价从590美元到979美元不等的四款Core X系列处理器。这些处理器是为高级工作负载设计的，如处理照片和视频编辑、游戏开发和3D动画。

英特尔还推出了8款Xeon W-2200系列工作站桌面处理器，售价从294美元到1333美元不等。英特尔的W-2200系列处理器是针对数据科学，视觉效果，三维渲染，复杂的3D CAD，AI和边缘部署。

以上两大系列处理器系列都可能在下个月上市销售。

AMD的处理器产品策略是提供比英特尔更好的性价比。通过增加处理器内核数量而提高处理器性能，AMD这个策略一直以来取得很好效果。

AMD将8核CPU引入主流市场，而4核曾是此前主流市场中最高内核配置。它还将HEDT的内核数量增加了两倍，从6增加到18。AMD Ryzen的性能和英特尔Core相当，但价格更低。但在能效方面，AMD落后一些。

今年，AMD凭借其7纳米Ryzen 3000系列CPU，在工艺节点技术上超过了英特尔，其能效也好于英特尔。这给英特尔保护其CPU市场份额的努力，带来了竞争压力。