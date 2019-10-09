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男子从Valve办公室盗走4万美元的游戏和设备

2019-10-9 8:33:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月9日消息 一名32岁的华盛顿男子已被指控，其曾在2018年闯入开发商Valve公司位于贝尔维尤林肯广场南塔的总部，偷走价值至少四万美元的游戏软件及IT设备。

▲被盗的物品

贝尔维尤警方告称，该男子名为Shawn Shaputis，于7月还偷走了FedEx的一辆卡车，于9月25日被控一项盗窃罪和另一项盗窃财产罪。警方表示，Shaputis通过进入一家公共餐厅闯入林肯广场南部，并于2018年6月17日通过“楼梯间的门进入了Valve 11楼的办公室。”警方说他从开发人员那里窃取了总计超过42,000美元的物品，包括视频游戏：15个Xbox One游戏和23个PlayStation 4游戏。Shaputis告诉警方，他还偷走了“15至20”台华硕笔记本电脑，一些任天堂Switch和Steam主机以及一个“迷你金属枪类似的东西”。

Valve告诉警方，其他物品，例如“游戏纪念品”和“档案促销物品”也被盗。

Shaputis在将偷来的货物出售给贝尔维尤的GameStop商店时被捕。据警方称，他向GameStop出售了43款游戏，总价为336美元。据报道，Shaputis将剩余的设备藏在他的车中，警察在车里找到了这些物品。根据法庭文件，Shaputis的车内还装有吸毒用具。

外媒从Valve获悉，还未发布的《半条命3》没有被盗。

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关键词：Valve

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