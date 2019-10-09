京东10.9领券：小家电满599减150，小米14英寸笔记本4199元

10月9日，家电满599减150，美的空调12期免息，母婴用品满199减100；小米14英寸 i5 8/256 独显笔记本4199元，3期免息，下单送电脑包，雷柏原装鼠标，扩展钨等 ；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
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