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索尼PS5游戏主机最新渲染图曝光：银黑双色设计

2019-10-9 10:39:36来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月9日消息 据Letsgodigital报道，基于Gizmodo消息，Letsgodigital重新设计了索尼PS5的渲染图，有一些细微的改动，采用了银色和黑色的双色设计。

北京时间昨日晚间，索尼官方在社交网站上表示下一代游戏机PlayStation 5将于2020年年末发售。

近日Gizmodo网站收到消息人士提供的两张照片，不仅显示了索尼PlayStation 5的设计，还显示了颜色；目前照片尚未公开（以保护提供者）。LetsGoDigital根据此信息，重新对索尼PlayStation 5的渲染图进行了设计。

这款主机采用银色和黑色双色搭配，顶部和部分侧面外壳为银色，正面和侧面的通风处由黑色塑料制成。磁盘驱动器上方是三个按钮和两个LED指示灯组成，从左到右分别是“待机”、“重置”和“弹出”按钮；需要注意的是，爆料图中第二个和第三个按钮的文本仅部分清晰可见。

此外，在正面的右边还有一个大的圆形按钮，目前还不清楚是做什么用的，Letsgodigital猜测可能是电源按钮。其余地方的设计和之前是一样的。

据此前曝光信息显示，全新索尼PlayStation 5系列主机将提供基本款和Pro版两个版本。硬件方面，将支持8K分辨率画面输出，搭载AMD Zen 2架构8核CPU，并采用基于AMD Radeon Navi系列的定制GPU。配备24GB Gddr6 + 4GB ddr4内存，内置2TB SSD高速固态硬盘，使PS5在加载复杂场景时的速度比PS4 Pro快十倍。

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关键词：索尼PS5PlayStation 5

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