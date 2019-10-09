中科协发布9月“科学”流言榜：孩子过敏忍着不一定好，生吃鱼胆明不了目

IT之家10月9日消息 针对9月份网络上的各种“伪科学”流言，中国科协发文对这些传闻一一辟谣。这其中包括“孩子过敏忍一忍就能好”、“生吃鱼胆能清肝明目和消火”等流言，这些均不可信。

针对误吞鱼刺问题，很多土方法就是吞咽米饭或者喝醋，实际上误吞鱼刺最好的方法就是及时就医，由于食道毗邻心脏、支气管、主动脉等器官，不正确的方法可能导致食管损伤穿孔、纵膈感染、肺部感染、主动脉破裂大出血。



网传在湖南湖北等地，生吃草鱼、青鱼的鱼胆可以清肝明目和消火，这种做法并不妥当，鱼胆无论生吃、泡酒、煮熟都有可能引起中毒，鱼胆中的胆汁酸、组织胺、鲤醇硫酸酯钠、氢化物等生物毒素可能会导致细胞变性坏死，还有可能引发全身过度炎症反应。

有些成年人认为，孩子过敏忍一忍就能好，不需要去医院检查。这种流言不可信，由于过敏是机体的一种变态反应，机体在受到抗原刺激会产生异常或者是病理性的免疫反应，不仅仅会产生皮肤反应，而且可能会损伤其他器官，小儿过敏病情比较复杂，严重可能导致哮喘、休克等症状，出现过敏情况应该及时就医。

有流言称，糖尿病病人只吃保健品能降血糖，不需要吃其他降糖药或打胰岛素，这种流言绝对不可信。保健品不是药，高血压、糖尿病等慢性病应该遵照医嘱及时吃药，否则会引发多种并发症，严重可能会危及生命。

有些流言称，药品越贵越好，“一分价钱一份货”。这种想法是非常片面的，药品的好坏不在于贵贱，而在于对不对症，药品的价格是根据原料成本、工艺过程、销售环节等因素来决定的，与疗效不成正比，并非越贵越好。

有流言称，血脂异常、高胆固醇患者应该远离“他汀”，然而，他汀不止是降脂药，同时也是抗动脉粥样硬化的药物，虽然他汀长期服用可能会伤肝，但这种概率极低。轻中度肾脏病患者服用他汀降脂不会对肾脏造成负担，反而一定程度上维护肾脏功能。至于说他汀增加肿瘤风险的说法，也是没有相关的证据。