英特尔：酷睿i9-10980XE液冷可全核超频到5.1GHz

IT之家10月9日消息 本月7日，英特尔正式推出了第十代酷睿X处理器，这其中最为瞩目的就是18核/36线程的i9-10980XE处理器，英特尔EMEA技术公关经理Mark Walton表示，在标准液冷环境下，i9-10980XE可以全核超频到5.1GHz。

英特尔全新的十代酷睿X处理器采用Cascade Lake-X架构，其中发烧级产品i9-10980X基频为3.0GHz，睿频可达到4.6GHz，常规冷却下可以达到3.8GHz。TDP为165W。

英特尔EMEA技术公关经理Mark Walton表示，i9-10980X可以超频，在标准的液冷环境下，i9-10980X可以全核超频到5.1GHz。对于发烧级用户来讲，i9-10980X一定还有继续超频的空间。

Mark Walton还提到，十代酷睿X处理器不同的芯片体质也不一样，有些可能会更容易超频一些。

全新一代的X系列处理器包括i9-10900X、i9-10920X、i9-10940X和i9-10980XE，分别为10核20线程、12核24线程、14核28线程和18核36线程，TDP都是165W，频率相比上一代有所提升。

售价方面，i9-10900X售价590美元，约合人民币4220元；i9-10920X售价689美元，约合人民币4930元；i9-10940X售价784美元，约合人民币5600元；i9-10980XE售价979美元，约合人民币7000元。