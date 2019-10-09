郭明錤：苹果头戴式AR装置最快Q4量产，5G版iPhone 11s金属中框/机壳规格将升级

IT之家10月9日消息 今日上午，天风国际分析师郭明錤发布了最新苹果研究。

报告指出，苹果供应链中，机壳行业谷底已过，且2019年第四季度至2020年第四季度的成长能见度较好。这一时期内，预计苹果的主要机壳供货商将受益于以下三个因素：规格升级带动价格提升、出货YoY（年度同比）增长以及新应用创造新市场需求。

▲iPhone 11系列

据悉，苹果机壳供货商普遍在2019年上半年面临较大的价格竞争压力，报告预计受益于2019年第四季度的需求旺季与2020年iPhone、iPad和Mac出货量的增长，且机壳行业整体产能利用率已在显著改善，有助于降低价格竞争压力。

报告预测，5G iPhone金属中框/机壳的规格升级是2020年苹果机壳产业链最重要的变化。此前的报告曾指出，2020年下半年的5G iPhone的金属中框/机壳将提高加工程序要求、整合复合材质，使得单价显著提升。

报告还指出，iPhone、iPad与MacBook出货量将在2020年年度同比增长。同时，苹果与第三方品牌合作的AR头盔有望创造新的市场需求。苹果头戴式AR装置将是AR产业的重要里程碑，最快于2019年第四季度量产。报告预计苹果会与第三方品牌合作在2020年上半年推出AR头盔。