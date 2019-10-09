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最新《中老年人反欺诈白皮书》发布：70后网民成受骗重灾区

2019-10-9 11:35:11来源：TechWeb作者：果青责编：嗜橙评论：

10月9日，腾讯110平台发布最新的《中老年人反欺诈白皮书》，白皮书基于2019年上半年数据，面向中老年人网络反欺诈的专项盘点与总结，目的是为广大中老年网民提供全面防骗知识及网络安全使用指南。

白皮书显示，2019年上半年，腾讯110平台共受理中老年人受骗举报量超过2万次。97%受骗的中老年人曾遭资金损失，涉案金额从百元到数万元不等。

诈骗受害人群年龄分布方面，45-50岁的70后群体受骗占比超过65%，位居榜首；51-55岁的60后群体紧随其后，占比超过18%，同时该群体容易落入虚假投资等骗局，人均被骗金额最大，最高被骗金额超过10万元。

从性别上看，45岁以下群体中受骗男性占比远高于女性；但是，和年轻群体相比，45岁以上中老年女性的受骗比例远高于青年女性。

同时，腾讯110白皮书通过对诈骗手法的总结发现，交易诈骗、返利诈骗、交友诈骗三大手法让中老年人“屡屡中招”，三者合计占比超60%。另外，兼职诈骗、仿冒诈骗、金融信用诈骗手法占比紧跟其后。其中，索借钱财类诈骗占比高达84%；70后遭遇兼职诈骗占比高达77%。

对此，腾讯110提示广大中老年群体，在网络使用时要提高个人信息保护意识，避免因信息泄漏导致的个人财产、征信等损失。避免轻易下载安装软件，点击陌生链接，转账前必须反复核实清楚身份，明辨真伪。

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关键词：网民反欺诈

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