文旅部将出台规定，在线旅游“大数据杀熟”或被处罚

IT之家10月9日消息 据文化和旅游部网站消息，近日，文化和旅游部在官网发布《在线旅游经营服务管理暂行规定(征求意见稿)》(以下简称《暂行规定》)，向社会公开征求意见。《暂行规定》对虚假预定、不合理低价游、价格歧视(大数据杀熟)、信用监管等问题都做出了具体规定，违反规定将被处罚。

文旅部指出，从各地文化和旅游行政部门收到的举报和投诉，以及媒体相关报道所反映出来的问题来看，个别企业和平台涉及的问题主要集中于“旅游安全保障和救助义务、消费者权益保障、虚假宣传”等行业发展的重要方面，亟需通过健全法律法规来加以规范。

《暂行规定》共五章四十二条，分为总则、运营、监督检查、法律责任、附则等部分。《暂行规定》明确了适用范围和相关主体，也明确了平台相关责任，同时回应了社会热点问题、增加了旅游者自损规定。

《暂行规定》在符合法律规范的情况下设置了几大抓手：第一，依法明确了需要取得许可的平台运营者范围。第二，强化平台的资质审核、提示、预警、监督、处理、报告、保险等相关要求，进一步夯实了平台主体责任。第三，明确了平台连带责任。按照最高人民法院关于旅游纠纷的司法解释，对平台做出了民事连带责任的规定。

此外，《暂行规定》延续最高人民法院关于旅游合同纠纷的司法解释立法思维，将几种情形下的游客自损列入自行承担责任范围。同时，也强调了不可抗力、第三人损害发生时，在线旅游经营者的救助义务，未及时救助造成损害的，应对损害扩大部分承担连带责任。