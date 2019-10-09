里程碑！佳能EOS系列可换镜相机累计产量突破一亿台

IT之家10月9日消息 今日，佳能中国宣布了佳能在相机制造领域的一项里程碑，2019年9月20日，佳能旗下EOS系列可换镜胶片及数码相机累计总产量超过了一亿台。一台EOS R全画幅专微相机成为了第一亿台EOS系列相机。

▲佳能EOS系列相机 |图源：佳能中国

EOS即电子光学系统（Electro Optical System），也是希腊神话中黎明女神的名字。佳能EOS系列始于EOS 650（1987年3月上市），这是新一代自动对焦单反（SLR）相机，采用了世界上第一个全电子镜头卡口。EOS系列产品的生产始于佳能当时的日本福岛工厂，如今在日本大分、宫崎、长崎，以及中国台湾等地的工厂进行生产。

在EOS 650发布后，佳能还推出了EOS-1（1989年上市）和EOS 500（1993年上市）等高端型号。从2000年起，佳能EOS系列通过CMOS图像感应器和DIGIC数字影像处理器等技术实现了“高画质”的理念。

2003年，佳能发布了EOS 300D单反相机，之后，佳能推出了EOS 5D系列产品。2012年，佳能建立了用于专业数字电影制作的Cinema EOS系统。2018年，佳能推出了采用新的RF卡口的EOS R系统。