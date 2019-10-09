微软2019 Windows 10更新五月版18362.418正式推送

IT之家10月9日消息 微软已经推送了Windows 10系统的2019年10月累积更新补丁KB4517389，Windows 10 1903版本可升级到Windows 10 Build 18362.418，其中包含针对打印问题的修复程序。

周二补丁更新的主要重点是修复Windows 10 1903版本及更早版本中的安全问题。看来微软终于解决了影响HP等制造商设备的打印问题。

Windows 10 KB4517389（内部版本18362.418）完整更新日志如下：

微软已修复了一个安全漏洞，该错误导致某些计算机的连接延迟增加以及CPU利用率出现问题。此修补程序中还包含其他安全修复程序和改进，并且大多数更改是针对公司或企业的。

安装此修补程序还可以解决使用Windows JavaScript引擎执行打印作业的应用程序和打印机驱动程序可能无法正常工作的问题。

与往常一样，微软对Microsoft Edge，Internet Explorer，Windows内核，Windows身份验证，Windows存储和文件系统，Microsoft脚本引擎，Windows密码术，Windows Shell和其他组件进行了安全改进。

如果安装了较早的修补程序，则仅下载和应用此修补程序中包含的补丁。这意味着此更新将比以前的更新下载和安装速度更快。

服务堆栈更新

微软还发布了新的服务堆栈更新，以改进Windows Update流程并解决以下问题：

微软改进了安全启动更新的体验，如果你部署DBX更新，会发现更少的重启请求。

安全启动吊销列表（DBX）的问题已解决。

以上两个修复程序均针对企业。