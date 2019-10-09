如何在荣耀笔记本（Linux版）中拥有deepin应用商店？

IT之家10月9日消息 刚刚，深度操作系统官方发文详解，如何在荣耀笔记本（Linux版）中拥有深度应用商店，我们来看一下吧。

以下为如何在荣耀笔记本（Linux版）中拥有deepin应用商店官方教程全文：

安装系统更新

在首次开机后，需要在设置-更新-更新中检查系统更新，如有更新请安装更新后再安装深度应用商店。以下操作需要连接网络，请保持网路畅通。安装系统更新的步骤如下：

1、 在启动器中点击“设置”打开，找到“更新”，点击进入

2、再点击更新，系统会自动检测更新，如果更新请点击“下载并安装更新”

3、安装后，系统会弹出提示，请选择重启系统。

安装深度应用商店

1、通过浏览器下载如下链接中的“应用商店”的安装包，如图：

http://packages.deepin.com/deepin/pool/main/d/deepin-appstore/deepin-appstore_5.3.0.1-1+stable_amd64.deb

安装包的默认保存位置在：文件管理器-主目录-下载目录中，如图：

2、安装“应用商店”，在深度操作系统中通过双击deb安装包的方式进行安装，deb安装包双击后会有打开如图：

点击“安装”，如图：

根据提供输入当前用户的密码进行授权、认证，如图：

等待安装完成，此步骤需要联网，因此需要保持网络畅通，如图：

显示安装完成后，点击完成退出，如图：

安装应用软件

1、打开“应用商店”的两种方式

(1) 在启动器中搜索“应用”的方式打开应用商店，如图：

(2) 在启动器中选择“所有分类”->“系统管理”来打开应用商店，如图：

2、安装微信

(1) 打开“应用商店”后，通过搜索“微信”的方式找到微信，如图：

(2) 选择微信后会进入微信的介绍页面，如图：

(3) 点击安装进行安装，在当前界面可以看到软件下载、安装状态，如图：

(4) 可以在应用商店的下载管理中查看软件的下载、安装情况，如图：

下载过程

安装过程

3、安装WPS Office个人版

在应用商店的“首页推荐”中点击WPS Office 2019 For linux，会进入WPS Office软件的介绍页面，跟微信的安装过程相似，通过鼠标操作即可。

4、安装 360安全浏览器

在应用商店的“首页推荐”中有“360安全浏览器（正式版）”，将鼠标放在选项卡上会显示出“安装”按钮，可以直接点击“安装”进行安装，其余过程与微信的安装类似。

下载、安装过程，如图：

5、安装搜狗输入法

(1) 打开“应用商店”后，通过搜索“搜狗输入法”的方式找到搜狗输入法，如图：

(2)点击右下角进行安装，也可进入介绍页面点击安装，安装完成后即可使用：