成贵铁路兴文至贵阳段开始联调联试，全线设计时速250公里

据中国铁路发布，10月9日，新建成贵铁路兴文至贵阳段开始联调联试，将进入工程验收的关键阶段。

成贵铁路是我国“八纵八横”高速铁路网中兰（西）广大通道的重要组成部分，全长约632公里，设计时速250公里。

成贵铁路成都至乐山段已于2014年12月先期开通运营，乐山至宜宾段于2019年6月15日投入运营。10月9日起，兴文至贵阳段启动联调联试工作。

新建成贵铁路兴文至贵阳段西起四川省兴文县，向东经云南省的威信县、镇雄县，贵州省的毕节市、大方县、黔西县，东至贵阳市。全线共设兴文、新街、威信、镇雄、毕节、大方、黔西、清镇西、白云北、贵阳北站等10座车站。

正线全长约290公里，新建桥梁160座，桥梁长度约占线路总长的19.7%。新建隧道106座，均为单洞双线隧道，隧线比为60.6%。

联调联试是指铁路部门在高速铁路工程完成静态验收，确认达到联调联试条件后，使用测试列车和相关检测设备，对高速铁路各系统的功能、性能、状态和系统间匹配关系进行综合检测、验证和调整、优化，使整体系统达到设计要求，满足以设计速度开通运营的要求。

成贵铁路全线通车后，将形成新的出川铁路大通道，对进一步缩短我国西南地区乃至西北地区与华东、华南地区间的时空距离，完善西部路网结构，促进沿线旅游资源开发，加快川滇黔三省城市群建设和经济社会发展，推动西部大开发战略实施具有重要意义。