详解华为Mate30/Pro上EMUI10手势导航，不仅仅是流畅

IT之家10月9日消息 手机屏幕大小的表现，不仅通过具体数据衡量，还通过不同场景需求和体验之间的博弈来决定。双手持机看电影打游戏，我们希望屏幕更大；而乘坐地铁单手玩手机时，又希望手机能够小点。

在9月26日HUAWEI Mate30系列发布会上，华为正式发布了EMUI10系统，也带来了“手势导航”操作。现在华为官方带来了EMUI10的“手势导航”操作体验介绍。

EMUI10全新升级的【手势导航】，适配了新的动效引擎，让滑动体验更加的高效、自然、流畅，宛如指尖在屏幕上舞蹈。

进入设置>系统>系统导航方式，选择手势导航。

回到桌面

EMUI10【手势导航】的最大亮点之一，就是动效设计更加符合自然界中物体的运动规律。图标在返回桌面时，可根据方向的不同、速度的快慢、松手位置的不同，而呈现出不一样的自然抛物线效果。

返回上一级返回上一级，左手右手都方便。从屏幕左侧边缘或右侧边缘向内滑动，即可返回上一级。

进入最近任务

想要实现购物、刷剧、聊天三不误？从屏幕底部边缘上滑并停顿在屏幕中间会进入最近任务，左右滑动应用卡片即可实现应用随意切换。

点击任意一个最近任务，你会发现界面会有明显的缩小再放大回弹效果，给人沉稳掷地有声的感受。这也是EMUI10的另一大亮点，基于对生活的观察，点击动效里有“弹簧力学”的影子，从而回归生活美学的本质。

触发三方应用的侧滑功能

部分三方应用本身自带侧滑出设置项，为避免冲突，为这些应用留出了触发区域：屏幕上部（约1/4处及以上）左边缘或右边缘向内滑动，可以触发第三方应用设置的手势。

EMUI10手势导航，带来的不仅仅是流畅体验，更能让你感受到自然生活中的设计美学，给你“手眼心合一”动效体验。