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华为Mate30/Pro换机解答：EMUI“手机克隆”比以往更强大

2019-10-9 21:13:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

买了手机之后，旧手机怎么办？在当下的智能手机使用中，新旧手机之间的数据迁移成为了一个不容忽视的问题。那么，有没有其他的方式来实现轻松换机呢？官方发布教程，华为EMUI10自带“傻瓜级”换机操作——手机克隆，一起来感受一下！

如果你的旧手机是华为手机

如果你是以旧华为换新华为的手机用户，那么数据迁移就非常简单了。只需将两台华为手机的【手机克隆】功能打开，根据需求分别选择【这是新手机】、【这是旧手机】后按照提示进行扫码、连接、传输即可。

打开【设置】，选择【系统和更新】。

STEP 1

新旧手机分别选择【这是新手机】或【这是旧手机】。

STEP 2

选择【华为】为旧手机类型。

STEP 3

用旧手机扫描新手机上显示的二维码。

STEP 4

在旧手机上依照提示完成连接后，即可选择需要数据迁移的项目并开始传输。

STEP 5

只需简单几步操作，旧手机里的所有数据就可以轻松传输到新手机，便捷、稳定而又流畅，传输100G文件最快仅需16分钟！该数据来源于华为实验室测试结果：机型选择为HUAWEI P30到HUAWEI Mate30 Pro，极速克隆适用于搭载海思Hi1103 Wi-Fi芯片的机型。

如果你的旧手机是其他Android手机

非华为Android手机，换机操作也一样简单，你可以直通华为应用市场下载手机克隆App，也可通过扫描新手机提供的二维码下载或者点击【蓝牙发送安装包】利用蓝牙下载手机克隆APP。

在【选择旧手机类型】页面点击【其他安卓】即可获取App下载二维码。

获取二维码

下载并安装完毕后，与新手机同时打开手机克隆，分别选择【这是旧手机】、【这是新手机】后，即可通过扫描二维码进行连接和数据传输。无需借助数据线、规避垃圾应用带来的风险，安全便捷地完成“数据大挪移”。

除了手机里储存的数据和资料，旧手机上的App也可以无缝对接并安装到新的华为Mate30系列上。

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关键词：华为Mate30EMUI10

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