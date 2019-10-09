微软Windows 10补丁KB4517211破坏了搜索和VMware Workstation

IT之家10月9日消息 9月底微软发布了Windows 10的可选累积性更新补丁KB4517211，其中包含音频问题和其他问题的修复程序，但看起来该更新似乎并不是用户所希望的流畅体验。

除了后台打印程序服务失败，一些用户在打印文档或图片时遇到了问题之外，某些安装了Windows 10 KB4517211的用户还报告了其他问题，包括导致Windows Search和VMWare Workstation失败的错误Bug。

Windows桌面搜索可能会继续对任何查询显示出空白结果，否则，在应用Windows 10补丁更新后，它将无法在PC上启动。用户已在微软社区论坛和反馈中心上报告了Windows搜索和Cortana的问题。

VMWare Workstation错误

Windows 10用户报告了另一个令人烦恼的问题。根据微软社区论坛和反馈中心上的几篇帖子，此更新还损坏了采用各种配置的VMWare Workstation。

用户启动VMWare Workstation Pro时收到以下错误：

“VMware Workstation Pro无法在Windows上运行：请检查此应用在Windows上运行的更新版本，”Windows兼容性助手读取了通知。

目前，你无法在设备上解决这些问题。你唯一可以做的是回滚到Windows 10的早期版本，要卸载补丁，请按照下列步骤操作：

打开更新和安全设置应用程序，然后转到查看更新历史记录。

接下来，单击“卸载更新”。

选择要卸载的更新（KB4517211）。

单击控制面板上的卸载按钮。

单击是确认决定。

重新启动设备以返回到先前的版本。

微软尚未确认这些问题，目前尚不清楚这是否是一个普遍的问题。