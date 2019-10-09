什么是核心？谷歌公布Android 10/Go默认预装GMS服务及应用列表

IT之家10月9日消息 每一款Android设备都预装了几套不同的应用程序，其中一些是由OEM定制，一些是由移动运营商定制，通常是一套Google应用程序。外媒报道，现在已经准确地了解了Google强制要求哪些应用包含在具有Google服务的Android 10和Android Go手机中，其中包括一些令人惊讶的新增功能。

外媒9to5Google报道，其获得了OEM必须遵守的最新版本的Google移动服务（GMS）协议副本。本文档列出了Android设备制造商的要求，并揭示了许多有关设备制造商必须遵守的有趣信息。在该文档中，我们发现了几个部分，列出了Android 10和Android Go设备的默认应用程序。

Android 10上的Google应用

为了使新设备符合Google规则并提供Google服务，OEM必须在首次启动时至少包含一组Google应用程序或“Core应用程序”。多年来，此列表不断发展，现在我们拥有适用于Android 10设备的最新Google应用列表。当然，由于某些应用可能并非在所有国家/地区都可用，因此，Google允许OEM在这种情况下不包括这些应用。

Google Play商店

谷歌搜索

Chrome浏览器

Google Drive

Gmail

Google Duo

Google地图

Google Play Music

Google Photos

Google Play Movies

YouTube

在列表的下方，在文档副本中，有一条关于尚未生效的更改的注释。从下个月开始，YouTube Music将取代Google Play Music成为“核心应用”。YouTube之前曾公开概述了这一更改，尽管其声明中没有附加日期。

另一个有趣的脚注显示，去年11月，Google Duo取代了Hangouts环聊，将其作为“非电话”设备（如平板电脑）的核心应用程序。实际上，此更改的时间要早于我们最初关于Google环聊“经典”版关闭近一个月的报告。

关于Android Auto的注意事项

在文档的下半部分，还有关于Android Auto的特别说明。根据文档，所有在Android 10上启动或升级到Android 10的设备（不包括Android Go手机和非电话设备，例如平板电脑）“必须在系统映像中将Android Auto应用预先加载为特权级别，headless Core服务应用。”

“headless”是指应用程序抽屉中没有应用程序图标，该图标通常用于启动Android Auto的“电话屏幕”体验，而现在逐渐不赞成使用Google Assistant驾驶模式。这也与在Android Q Beta期间Android Auto发生的一些更改保持一致，导致该应用程序的图标从应用程序抽屉中消失了一些。

无论如何，这意味着所有Android 10设备将能够连接到Android Auto设备，而无需先安装Android Auto应用。

Android Go Google应用

在文档的其他地方，我们找到了需要包含在Android Go手机中的Google应用程序列表。在列表下方，有一个注释说明，截至下个月初，Gallery Go只是“核心应用”。有趣的是，Google Files（以前称为“ Files Go”）不被视为Android Go手机的“核心应用”。