什么是核心？谷歌公布Android 10/Go默认预装GMS服务及应用列表

IT之家10月9日消息 每一款Android设备都预装了几套不同的应用程序，其中一些是由OEM定制，一些是由移动运营商定制，通常是一套Google应用程序。外媒报道，现在已经准确地了解了Google强制要求哪些应用包含在具有Google服务的Android 10和Android Go手机中，其中包括一些令人惊讶的新增功能。
外媒9to5Google报道，其获得了OEM必须遵守的最新版本的Google移动服务（GMS）协议副本。本文档列出了Android设备制造商的要求，并揭示了许多有关设备制造商必须遵守的有趣信息。在该文档中，我们发现了几个部分，列出了Android 10和Android Go设备的默认应用程序。
Android 10上的Google应用
为了使新设备符合Google规则并提供Google服务，OEM必须在首次启动时至少包含一组Google应用程序或“Core应用程序”。多年来，此列表不断发展，现在我们拥有适用于Android 10设备的最新Google应用列表。当然，由于某些应用可能并非在所有国家/地区都可用，因此，Google允许OEM在这种情况下不包括这些应用。
Google Play商店
谷歌搜索
Chrome浏览器
Google Drive
Gmail
Google Duo
Google地图
Google Play Music
Google Photos
Google Play Movies
YouTube
在列表的下方，在文档副本中，有一条关于尚未生效的更改的注释。从下个月开始，YouTube Music将取代Google Play Music成为“核心应用”。YouTube之前曾公开概述了这一更改，尽管其声明中没有附加日期。
另一个有趣的脚注显示，去年11月，Google Duo取代了Hangouts环聊，将其作为“非电话”设备（如平板电脑）的核心应用程序。实际上，此更改的时间要早于我们最初关于Google环聊“经典”版关闭近一个月的报告。
关于Android Auto的注意事项
在文档的下半部分，还有关于Android Auto的特别说明。根据文档，所有在Android 10上启动或升级到Android 10的设备（不包括Android Go手机和非电话设备，例如平板电脑）“必须在系统映像中将Android Auto应用预先加载为特权级别，headless Core服务应用。”
“headless”是指应用程序抽屉中没有应用程序图标，该图标通常用于启动Android Auto的“电话屏幕”体验，而现在逐渐不赞成使用Google Assistant驾驶模式。这也与在Android Q Beta期间Android Auto发生的一些更改保持一致，导致该应用程序的图标从应用程序抽屉中消失了一些。
无论如何，这意味着所有Android 10设备将能够连接到Android Auto设备，而无需先安装Android Auto应用。
Android Go Google应用
在文档的其他地方，我们找到了需要包含在Android Go手机中的Google应用程序列表。在列表下方，有一个注释说明，截至下个月初，Gallery Go只是“核心应用”。有趣的是，Google Files（以前称为“ Files Go”）不被视为Android Go手机的“核心应用”。
Gboard（Go的轻量级版本）
Assistant Go
Chrome
Gallery Go
Gmail Go
Google Go
Maps Go
Play Store
YouTube Go（如果国家/地区允许，则为YouTube）