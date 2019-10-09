ARM官宣杀入自定义指令集，剑指RISC-V

IT之家10月9日消息 据ARM官方消息，Arm首席执行官Simon Segars今天在Arm TechCon 2019大会中宣布推出Arm Custom Instructions，这是针对Armv8-M架构新增的功能。2020年上半年开始，Arm Custom Instructions初期将在Arm Cortex®-M33 CPU上实施，并且不会对新的或既有授权厂商收取额外费用，同时让SoC设计人员在没有软件碎片化风险下，得以针对特定嵌入式与IoT应用加入自己的指令。

CPU：供Arm半导体合作伙伴进行创新的框架

不断演进的Armv8-M架构配置了Arm TrustZone™安全技术，作为其一部分，Arm Custom Instructions基于一个简单的指导原则：CPU是供Arm半导体合作伙伴进行创新的框架。这一理念让芯片设计人员藉由把其独特的特定应用功能加入Cortex-M33 CPU中，有机会将性能与效率进一步向上推进。

Arm Custom Instructions通过对CPU进行修改、保留编码空间得以实现，帮助设计人员轻易增加客制化数据路径扩展，同时保有既有软件生态系统的完整性。这个功能加上既有的协处理器接口，可以让Cortex-M33 CPU利用针对机器学习(ML)与人工智能(AI)等边缘计算应用场景优化的各类型加速器进行扩展。

更强大的生态系统灵活性与差异性

Arm Custom Instructions结合最近推出的Arm Flexible Access，突显出Arm强化其提升半导体合作伙伴灵活性与差异性的承诺，支持它们拥抱ML、AI、自动驾驶、5G与IoT等全新边缘计算的机会。为了进一步强化这个承诺，Custom Instructions在未来的Arm Cortex-M CPU上，将变成标准功能。

Arm Cortex-M CPU是Arm历来最成功的CPU之一，Arm的半导体合作伙伴迄今已经出货超过500亿颗基于Cortex-M的芯片。

在发布会上，Arm 宣布已经与不少合作伙伴进行合作来支持自定义指令集，这些合作伙伴包括 IAR-Systems、恩智浦、芯科科技、ST 意法半导体等。