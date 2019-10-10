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多位苹果iPhone 11/Pro用户反映手机屏幕易被划伤

2019-10-10 7:21:43来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月10日消息 苹果iPhone 11系列发售有一段时间了，但近日有多位国内外用户反映手机的屏幕很容易被划伤。

一些iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max用户已在Apple社区网站上反映，手机显示屏上很容易出现划痕。其中有用户详解介绍了他和妻子各自购买了iPhone11，在将设备分别放在各自的裤子口袋中两天后，两款手机的显示屏都出现了划痕。丈夫称，他手机上的刮痕正好出现在FaceTime相机上方。

也有微博数码博主称手机就录了几期视频，屏幕就已经出现了很多划痕。

有些划痕看起来像指纹污迹，但无法从屏幕上擦掉。并且有用户称，手机不仅没有跌落过，甚至没有接触到口袋里的任何可能损坏显示屏的东西，例如钥匙，硬币和其他尖锐物体。

据苹果官网介绍，iPhone 11使用了迄今最坚固的玻璃面板，前后玻璃面板都运用双离子交换工艺进行了强化。但是根据iPhone 11用户的评论来看，情况似乎并非如此。

据悉，iPhone 11的LCD面板由供应商Japan Display提供，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的OLED面板则来自三星和LG。

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关键词：iPhone 11

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