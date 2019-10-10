2019胡润百富榜：马云2750亿身家蝉联首富，马化腾第二

IT之家10月10日消息 2019胡润百富榜于10月10日揭晓，马云家族以2750亿元位列第一，马化腾财富上涨200亿，以2600亿元重返第二，造就今年中国财富世界“二马当先”格局，地产商许家印财富缩水400亿，以2100亿退居第三。

此外，何享健、何剑锋，杨惠妍家族，孙飘扬、钟慧娟，黄峥，丁磊，王健林家族，严昊，张勇、舒萍进入前十。其中拼多多黄峥成为首位进入前十的白手起家80后，财富一天涨一个亿，过去一年涨了400亿，以1350亿位列第七。

财富涨幅最大的是做煤炭的宁夏新首富党彦宝，上涨至去年近七倍。财富缩水最多的是百度的李彦宏、马东敏夫妇，缩水500亿。其他缩水较多的还包括：康美药业的马兴田（缩水351亿）、小米的雷军（缩水350亿）、蔚来汽车的李斌（缩水52%）和分众传媒的江南春（缩水44%）等。

IT行业人数占比从去年10.3%增至11.7%，超越金融投资行业，成为上榜企业家的第三大财富来源。制造业仍是上榜企业家最主要财富来源，但人数占比从去年26.1%降至24.5%；房地产仍排第二，占比14.8%，基本与去年持平；金融投资排名第四，占比从11.6%略降至11.4%；医药仍排第五，从7.1%升至7.6%。

北京仍是上榜企业家最集中的居住城市，有286位，但比去年减少7位；深圳以191位维持第二，比去年减少2位；上海以167位维持第三，比去年增加7位；杭州以121位维持第四，比去年增加1位。广州以90位维持第五，比去年减少1位；香港减少1位，以53位维持第六。

今年是胡润研究院自1999年以来连续第21次发布“胡润百富榜”，上榜门槛连续第七年保持20亿元。上榜企业家财富计算的截止日期为今年8月15日。1819位企业家财富超过20亿，比去年1893人减少4%（74人），这是胡润百富榜第一次连续两年人数下降。19人财富上千亿，比去年骤增7人，为历年最多。前50门槛比去年提高100亿至520亿，平均财富比去年上涨10%至98亿，均为历年最高。

《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》前100名：