如何进行笔记本分区？小米官方科普

IT之家10月10日消息 小米笔记本全系和RedmiBook14增强版等出厂默认只有C盘，有的同学有磁盘分区需求，那么如何进行？小米笔记本官方微博今天给出了详细教程，一起来看一下。

请根据以下步骤来做。

注意：C盘最好保留80GB，以防之后C盘满额，还需要进行清理~

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点击【开始】-【小娜】，搜索硬盘分区，搜索出结果后，点击创建并格式化硬盘分区。

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鼠标右键点击“OS（C）”，弹出菜单后，点击压缩卷。

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因为系统和软件安装默认安装在C盘中，为了稳定性建议用户们不要对默认路径做更改，且C盘建议用户保留80GB左右（也就是80000MB），比较容易计算，以下用256GB硬盘举例，通过图片可以看出，最好分出157000MB，点击压缩。

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压缩成功后，会出现黑色条状的磁盘块，在磁盘块上点击鼠标右键，呼出菜单后，点击新建简单卷。

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欢迎使用新建简单卷向导，点击下一步

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因为刚才分出157000MB容量，这里教大家如何分出D盘和E盘，先来看一下如何分出D盘，D盘分出80000MB容量，填写数值后，点击下一步。

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可以看出所分出的是D，点击下一步。

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这个页面可以更改磁盘卷标，也就是磁盘的名称，这里默认为新加卷，点击下一步。

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正在完成新建简单卷向导，点击完成。成功后，系统会弹出D盘的页面，点击关闭即可。

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新建成功后，可以通过下图看出有C盘、D盘，以及一个黑色条状磁盘块。

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点击黑色条状磁盘块，我们再来操作一下，分出E盘，右键点击黑色条状磁盘块，呼出菜单后，点击新建简单卷。

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和刚才分出D盘操作一下，下图页面点击下一步。

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数值保持不变，点击下一步。

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所分配的为E盘，点击下一步。点击完成即可，成功后，系统会弹出D盘的页面，点击关闭即可。

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通过磁盘管理工具可以看出有C盘、D盘、E盘，大多数用户都是足够用的。

注：磁盘分区有一定风险，请提前备份数据~