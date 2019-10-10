IGN为Steam背书：抽成30%是行业标准，12%属特立独行

IT之家10月10日消息 作为全球重要的游戏分发平台，Steam一直以来因抽成问题饱受诟病，特别是它的竞争对手Epic以及其他游戏开发者，但是外媒IGN对全球主要的几大游戏分发平台进行调查，发现Steam所执行的抽成30%标准实际上是行业普遍标准。

目前，Steam平台对开发者抽成为30%，Epic仅为12%。IGN从近六十个信息来源整理了如今各大网络销售平台的实际销售情况，尽管大部分的消息提供者都选择匿名，但他们所提供的数据却出人意料的一致，近期饱受热议的Steam平台30%抽成也在其正常范围之内，甚至可以说完全是业界行情价。

IGN发现，Steam平台抽成比为30%，销售额超过1000万美元，这一比例将为25%，销售额超过5000万美元，比例降为20%。

其他游戏分发平台如GOG、微软均为30%，Humble只拿走25%当中的15%，其余10%可由玩家选择捐给慈善机构或者返还钱包余额。itch.io允许开发者选择平台抽成，甚至可以是0%。

主机游戏平台上，索尼PlayStation商店、微软Xbox商店、任天堂eSHOP商店抽成都为30%，这其中均包含平台授权费。而手机平台中，苹果App Store和谷歌Play商店抽成比例也是30%。

线下游戏销售平台如GameStop、亚马逊、百思买和沃尔玛，这四家抽成比例也是30%。所以综合来看，抽成30%是行业的普遍做法。针对游戏抽成，你怎么看呢？