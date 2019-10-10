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OPPO Reno Ace正式发布：65W超级闪充+90Hz电竞屏

2019-10-10 14:26:03来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月10日消息今天下午Reno举行了Reno Ace超玩大会，正式发布Reno Ace旗舰新机，目前新机已经亮相。

据介绍，Reno Ace拥有一块90Hz刷新率的电竞级水滴屏，采用了OLED面板，阳光下亮度最高可达700 nits，在显示HDR照片和HDR10+视频内容时，峰值亮度可达到1000nits。另外其动态对比度达到了200万比1，同时色准做到了行业顶级的水准（delta E≈3），色彩范围覆盖了100%的DCI-P3色域。

Reno Ace搭载ColorOS 6.1系统，官方为90Hz屏做了针对性的提升，让动画更优雅，配合135Hz的触控采样率，优化了与触控、显示相关的底层算法，提升了响应速度，使桌面触控的响应速度最高提升23.4%。

Reno Ace搭载高通骁龙855 Plus处理器、最高12GB的LPDDR4x的内存、最高256GB的UFS3.0闪存，还有基于系统底层的游戏优化方案——Frame Boost帧率加速，采用了复合碳纤维材料“冰碳”，在垂直方向上的导热效率是硅脂的3倍，可快速将热量导至VC均热冷凝铜版，配合多层石墨散热片，能为手机迅速降温。

另外Reno Ace支持65W SuperVOOC超级闪充，只需30分钟就可以充满等效4000mAh容量的Reno Ace，充电5分钟，也足够开黑2小时，或者通话6小时。

Reno Ace搭载4800万超清主摄，拥有1/2英寸的感光面积和f/1.7的大光圈，支持超级夜景2.0模式。1300万长焦镜头，可以与前面的超广角、主摄接力，实现5倍混合光学变焦。

其他方面，Reno Ace搭载立体声双扬声器，支持杜比5.1声道的虚拟环绕音效，还支持GCP超现实画质增强技术。

OPPO Reno Ace 8GB+128GB版本售价2999元，8GB+256GB版本售价3199元，12GB+256GB版本售价3799元，10月17日首销。

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关键词：Reno Ace

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