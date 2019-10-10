抢购价2999元起，65W超级闪充半小时充满，OPPO Reno Ace快速上手体验

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OPPO Reno Ace大到90Hz电竞屏、骁龙855 Plus、65W闪充，小到双扬声器、线性马达、NFC，功能应有尽有，售价却只要3199元起，抢购价更是低至2999元。其还有什么亮点？点开视频了解一下吧。
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片尾吐槽了一个Reno Ace充电头出门不好找，其实Ace是支持18瓦的QC和20W的PD快充的。当然还是建议随身携带Ace 65W的闪充头。因为65W的充电体验，用了真的就回不去了。
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