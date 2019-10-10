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一图读懂Reno Ace超玩大会：手机、手柄与无线降噪耳机

2019-10-10 14:59:06来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月10日消息 今日下午，OPPO Reno Ace超玩大会在成都举行。OPPO Reno Ace、OPPO K5、OPPO游戏手柄C1与OPPO Enco Q1高达版正式亮相。

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace手机采用了高通骁龙855 Plus芯片，支持65W SuperVOOC超级闪充，采用90Hz刷新率的电竞屏。

OPPO Reno Ace后置4800万超清四摄，拥有1/2英寸的感光面积和f/1.7的大光圈，支持超级夜景2.0模式。1300万长焦镜头和超广角、主摄可实现5倍混合光学变焦。

10月17日开始，OPPO Reno Ace将开启销售，8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB版售价分别为3199元、3399元、3799元。8GB+128GB、8GB+256GB版抢先购期间还将享受200元优惠。

OPPO K5

OPPO K5手机采用高通骁龙730G手机，支持30W VOOC闪充4.0和6400万超清四摄，采用6.4英寸AMOLED屏幕，分辨率为2340×1080。

摄像方面，OPPO K5采用后置四摄，为6400万主摄+800万超广角（119度）+200万黑白+200万人像组合，前置摄像头为3200万像素。

OPPO K5手机今天将在京东、天猫、苏宁等平台开启两小时抢购，抢购期间6GB+128GB版本和8GB+128GB版本直降100元，售价1799元和1999元。明天开始，OPPO K5全面开售。

一张图读懂Reno Ace超玩大会

京东OPPO Reno Ace 8GB+128GB 星际蓝3199元直达链接
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关键词：OPPO

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