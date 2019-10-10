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海南：全岛已全面接通5G网络

2019-10-10 16:50:08来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据媒体报道，海南省信息化建设和发展情况新闻发布会消息，截至今年9月，海南已累计开通5G基站507个，实现全省所有市县5G网络全覆盖，包括三沙市和洋浦经济开发区，在全国率先实现了县县通5G。

海南目前已在医疗卫生、基础教育和旅游文化等重点行业领域和海口市、三亚市和琼海市等重点市县，研究推动5G试点示范应用。今年已首批推动了20个试点项目，包括中小学部分5G同步课堂、5G院前急救系统、南海博物馆5G创新应用和洋浦5G智慧港口等试点项目。2020年全省将进行大规模部署和应用，涵盖医疗、教育、旅游、文化、电力、港口、机场等多个领域。

据了解，近年来，海南的光网建设规模不断扩大，网速快速提升。2015年至2018年，新增光缆13万皮长公里、铁塔9000个、4G网络基站2.3万个。截至2019年8月，已建成6条出省海底光缆，互联网出省带宽6100Gbps，比2015年初增加4倍以上。博鳌地区、环岛高铁建成4G精品网络，光网覆盖向农村延伸，2017年已实现行政村光纤宽带网络和4G网络全覆盖，截至2019年8月，全省自然村光纤宽带和4G覆盖率分别达89.14%和99.16%，今年年底基本实现全覆盖。部分贫困村通过“互联网+”、电子商务等形式，加快了脱贫攻坚步伐。

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关键词：5G

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