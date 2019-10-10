10月11日全国铁路调图！这三大变化与你有关

据中国铁路官方消息，10月11日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。调图后，全国铁路增开旅客列车160列，旅客列车达9139列，其中开行动车组列车6739列；增开货物列车95列，开行货物列车达19295列，货运能力进一步提升。

此次新列车运行图的实施，紧密结合铁路新线开通，积极适应铁路客货运输市场特点及需求变化，是铁路深化供给侧结构性改革、打赢“三保三增”攻坚战的重要举措。

一是部分区域客运能力明显提升。在京雄城际铁路北京西至大兴机场段安排开行日常线动车组列车24列，与新图实施同日开通运营的梅州至潮汕铁路初期开行旅客列车36列，将进一步便利沿线群众出行，助力区域经济社会发展。长三角铁路优化调整部分列车开行方案 宁启铁路开行列车将贯通全线 7.5对CR200J复兴号动力集中型动车组列车 （即“绿巨人”）将上线运行。

二是部分旅客列车开行方案得到优化。对部分旅客列车的始发、终到、经停站进行优化调整，进一步方便旅客出行。

同时，各铁路局集团公司对管内普速列车实行“一日一图”，在繁忙线路开行周末线普速列车93列，安排部分动车组重联运行，增加高峰时段客运能力供给。

三是铁路货运通道能力进一步提高。9月28日，浩吉铁路全线开通运营，为我国新增一条纵贯南北的煤炭运输大通道，极大提升了北煤南运能力，为华中地区能源供应提供可靠运输保障。

同时，为落实中央调整运输结构、增加铁路运量的部署要求，国铁集团安排包头至西安铁路增开万吨列车，在进出东北地区及其南下通道、漯河至阜阳等铁路，增加货物列车开行列数。