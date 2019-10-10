“BT盒子种子搜索神器”开发者获刑十年半：传播淫秽视频非法牟利694万

据扫黄打非官方消息，因传播淫秽视频非法牟利694万，BT盒子开发者获刑十年半。

2019年9月18日，浙江省嘉兴市秀洲区人民法院对“BT盒子”软件传播淫秽物品牟利案作出一审宣判，被告人曹某桥犯传播淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七百万元；被告人郭某召犯传播淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十六万元。同时，没收扣押在案的作案工具，追缴二人违法所得。

经查，2013年8月至2017年11月，被告人曹某桥自行开发一款名为“BT盒子种子搜索神器”（以下简称BT盒子）的软件供用户通过互联网观看、下载视频。期间，其将互联网上的淫秽视频接入到该软件的搜索及推荐片源中，供不特定的互联网用户观看、下载，并以收取会员费的方式非法牟利。

2014年9月起，王某新（另案处理）在明知该软件能够传播淫秽物品的情况下，为曹保桥多次开发、维护软件的手机端并从中获利8万余元；2016年8月起，被告人郭某召在明知该软件能够传播淫秽物品的情况下，多次伙同他人为曹保桥提供视频接口并进行维护，从中非法获利25万余元。截至案发，该软件的注册付费账号数近7.8万个，曹某桥共牟取会员费694万余元。2017年12月，曹某桥、郭某召被批准逮捕，公安机关从二人处扣押电脑、手机等作案工具一批。