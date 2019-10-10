谷歌要求：2020年起安卓手机必须带“Powered by Android”新图标

IT之家10月10日消息 在过去的五年中，谷歌一直要求Android智能手机在其启动屏幕上附带“Powered by Android”的品牌Logo。现在，根据最新规定，2020年开始，OEM厂商将启用新的Android品牌标识。

某些设备更新到Android 10后，“Powered by Android”徽标Logo已更改。它不仅仅只是英文字母，而是遵循几个月前才披露的Google新品牌指南。

外媒9to5Google获得了OEM必须遵守的最新版本Google移动服务（GMS）协议的副本。本文档列出了对Android设备制造商的要求，其中包括今后将如何处理“Powered by Android”品牌。

谷歌在GMS文档中解释说，启动时仍然需要品牌标识，并且从2020年1月1日之后随Android 10推出的新设备开始，也将使用全新的品牌标识。该品牌包括修改后的“ Android”字体以及安卓机器人头像。Google还提到，如从一加和Pixel手机设备上看到的那样，建议从旧版Android升级上来的设备采用新品牌标识。

该文件解释说，此要求是为了“向全球消费者清楚说明该设备正在运行兼容版本的Android OS。”