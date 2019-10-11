一加7T Pro在英国正式发布：骁龙855 Plus+90Hz屏幕

IT之家10月11日消息 据Gsmarena、91mobiles等报道，一加7T Pro在英国伦敦的一个活动上正式推出，搭载高通骁龙855 Plus处理器。

据了解，一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。

价格方面一加7T Pro在印度的价格定为53999印度卢比（约合人民币5413元），欧洲价格为760欧元（约合人民币5952元）；该手机仅具有雾蓝色和8GB+256GB的配置。

最后，一加手机国内的新品发布会将于10月15日在北京工业大学奥林匹克体育馆召开，一加7T系列将正式亮相。