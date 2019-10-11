加州大停电：270万人受影响，预计损失达25亿美元

作为旨在防止野火爆发的预防措施，加州最大的公用事业公司PG&E周三开始切断加州北部和中部的电力供应。在火灾高峰期即将到来和本周预计风速将达到每小时45英里的情况下，PG&E公司于周一宣布计划切断80万家庭和企业的用电，总计约270万人受到影响。

这一预防性措施将迫使一些企业和学校关闭，这可能产生巨大的经济影响。据估计，PG&E的这次预防性断电的经济影响可能超过20亿美元。

斯坦福大学伍兹环境研究所的迈克尔·瓦拉（Michael Wara）估计，断电造成的经济损失可能达到25亿美元。

他表示，“如果把住宅和小型C&I（商业和工业）损失加在一起，那么断电成本总计为25亿美元。”他是通过劳伦斯伯克利国家实验室（Lawrence Berkeley National Laboratory）和Nexant联合开发的“断电成本估算计算器”（Interrupt Cost estimate Calculator）得出这一结论的。

停电通常会对当地小型企业造成十分严重的打击，因为它们并不像大型企业那样拥有大规模的基础设施和发电机。

如果电力供应不能及时恢复，对经济的影响可能会更大。但PG&E的高管表示，恢复供电可能需要5天的时间。PG&E称，在恢复供电之前，每一英寸的电力线都必须经过仔细检查。

该公司在一份声明中表示，“停电（天气事件加上恢复时间）可能持续超过48小时。出于规划目的，PG&E建议用户为可能持续几天的停电做好准备。”

对这家四面楚歌的公用事业公司来说，赶在可能发生的火灾之前进行大规模停电检查是一项不得已的行动。

今年1月，PG&E申请破产保护，称其面临300多亿美元的债务。此前，该公司确定其输电线引发了去年那场毁灭性的加州野火，最终导致86人死亡，这是加州有记录以来最严重的火灾。据加州消防官员称，该公司还被认为应对2017年10月席卷加州北部的12起火灾负责。