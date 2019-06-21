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东芝：3D闪存工厂遭遇断电事故

2019-6-21 10:50:28来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月21日消息 根据日本经济新闻网的报道，东芝三日市工厂（三重县四日市）发生电力故障，一些生产线已关闭。四日市工厂是该公司生产用于数据存储的NAND闪存的主要基地，长时间停工可能会影响公司的供应结构。

据该公司称，停电事故发生在15日下午6点之后，电力初步恢复，但生产线将在21日上午恢复，需要几天到几周才能恢复运行并稳定其质量。

据悉，四日市工厂由东芝内存和西部数据（WD）共同运营，生产全球40％的NAND闪存。

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关键词：东芝SSD停电

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