当当创始人李国庆细数被老婆驱逐三步曲：曾两次心软没踢走她

IT之家10月11日消息 日前，当当创始人李国庆在山东卫视的一档节目中表示，自己被老婆俞渝踢出总共三步，先是股权变更，随后逼走副总，最后用逼宫信彻底将李国庆赶出当当。如今，国庆表示，当当董事会两次曾决定把俞渝踢走，但是自己心软没做。

李国庆称，当当在完成私有化后，两人董事会都决议让妻子俞渝退出董事会，当挂名董事长。不过，这件事上，李国庆心软了，李国庆说：“（两次）我都没执行，我心软了，我觉得我从纽约给人娶过来，多不容易啊！1995年、1996年人家敢嫁我，那时候都还在出国热啊。人家能勇敢地嫁回来，也等于我把人骗回来吧。你说这个公司大了，这时候我拿董事会决议让她回家，我也下不去手。我就是离婚了，也不能让人家离开这个舞台呀。”

不过，后来事情就发生了一些变化，李国庆在今年2月份宣布离开当当，转向区块链。不过，李国庆明确表示，他的离开完全是因为妻子俞渝“逼宫”，李国庆在1月15日收到公司管理层的“逼宫信”。李国庆在访谈中委婉的提到，公司管理层要求李国庆放下公司业务，职务保留、相关待遇保留。这些让李国庆颇为失望。

李国庆称，自己离开先是自己“禅让”，李国庆拿着6000万资金和14%的流量组建新当当，新当当进行实体书店、自出版等业务。然后俞渝管理大当当，这就用了四年半的时间。

一年半以前，新当当业务还算不错，这时候，俞渝把李国庆踢了出去。李国庆称，俞渝当时让他不用管新业务了，别给他们“添乱”，我们永远养着你，保留办公室和一切待遇。

由于当当是“夫妻店”的模式，因此李国庆和俞渝就进行了相关的股权转让。李国庆说：“现在我知道怎么踢了，三部曲！第一部，她先把我们俩那股东名字她那部分股份逐渐变成她的，这样她就成了第一大股东，我占27%，她占61%。”

主持人问道李国庆，你答应了？李国庆坦言：“我们家是这样，俞渝让我签什么字，只要俞渝签了，我都签。所以她签了一个把我给卖了的协议，我也签，我都没看。这是第一步，因为我想，反正我们还是一家子嘛。一旦打离婚，财产不二一添作五嘛，她说我多少比例怎么都行。”

随后，俞渝将李国庆一手带起来的六个副总逼走，一年时间内辞职了五个。“要想把我踢出去，光俞渝还不够，还要带上现在的管理层，说‘我们不喜欢你’，给我写了一封‘逼宫信’，就把我踢出去了。要是原来那些副总在，肯定不会写这‘逼宫信’。这样表明她得到了管理层支持。我一想，现在你都得到管理层的支持了，那你说我还来这干嘛呢。缴枪吧，就这样被踢了。”

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