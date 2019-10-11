首度公开：中国火星探测器“真容”曝光

IT之家10月11日消息 今日中国航天科技集团官方通过微博首度公开了中国火星探测器的“真容”，一起来看一下。

据之前中央广播电视总台中国之声《全国新闻联播》报道，嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车已于10月5日正式完成了第十月昼工作，而我国的火星探测工作也将逐步展开。而中国科学院院士、中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建近日接受媒体采访时也表示，中国将于明年发射火星探测器，并计划在中国共产党建党一百周年(2021年)之前降落在火星。