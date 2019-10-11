一加7T发布会邀请函来了：一本画册记录6年成长史

IT之家10月11日消息 一加7T系列手机国行发布会将在10月15日于北京工业大学奥林匹克体院馆举行，IT之家已经收到了一加手机发来的邀请函，一起来看一下吧。

一加此次带来了一本一加Addition N.01杂志画册，这同时也是10月15日发布会的邀请函。画册包含了一加6年来走过的风风雨雨。

随着一加品牌的国际化，我们看到一加已经面向全球多个市场推出了一加系列产品。此次推出的一加7T手机此前已经率先在印度和美国发布，而一加7T Pro以及一加7T Pro迈凯伦版则在英国伦敦亮相。

对于一加的粉丝来讲，这份画册有着重要的收藏价值。有关于一加7T系列的很多元素也贯穿其中，包括90Hz刷新率屏幕、禅定模式、相机表现、游戏水准等。

除了这些外，一加此前和迈凯伦合作推出了一加6T迈凯伦版，今年，一加与迈凯伦再次合作推出一加7T Pro迈凯伦版。

另外，一加此前还宣布将由钢铁侠扮演者小罗伯特·唐尼代言，这些元素也融入了画册之中。

一加7T系列手机即将在国内登场，一加7T手机搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间。采用6.55英寸AMOLED显示屏，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹。

而全新的一加7T Pro手机则采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和256GB存储空间。

后置三摄为4800万主摄+1600万超广角+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。

一加7T系列手机将会在10月15日于北京工业大学奥林匹克体育馆正式发布，届时IT之家将会在现场带来全程报道。