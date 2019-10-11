卢伟冰：入门机不应该是“电子垃圾”

IT之家10月11日消息 今日上午，小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理@卢伟冰在微博表示，入门机不应该是“电子垃圾”，中国每年还有6千万用户选择入门机。

卢伟冰在微博表示，入门机不应该是“电子垃圾”，中国每年还有6千万用户选择入门机。此外他还表示无论是针对发烧友推出的旗舰产品，还是面向普罗大众的中低端产品，都该怀着诚意和匠心，把产品打磨到精益求精。

也有细心的网友发现，卢伟冰在发布这条微博时，“小尾巴”已经变成了来自续航传奇Redmi 8A，这也暗示今日下午Redmi 8A有望正式亮相。

据了解，红米Redmi 8A已在印度上市，采用高通骁龙439处理器，电池容量为5000mAh，支持18W快速充电。拍照方面，后置1200万像素（索尼IMX363传感器）单摄，前置摄像头为800万像素。屏幕方面，采用6.21英寸水滴屏，分辨率为1520×720。

价格方面，2GB+32GB售价为6499印度卢比（约合人民币651元），3+32GB售价为6999印度卢比（约合人民币701元）。此外除了Redmi 8A，目前Redmi 8系列还在海外曝光（发布）了Redmi 8A Pro和Redmi 8两款手机。