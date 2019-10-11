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小米米家冰箱系列正式发布：两门到十字四门共四款，999元起

2019-10-11 11:20:35来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月11日消息 据小米官方消息，今日上午米家冰箱系列正式发布：共有两门到十字四门四款新品，价格为999元起，将于10月15日10点首卖。

米家两门冰箱容量为160L（100L冷藏室+60L冷冻室），尺寸为474×535×1496mm。采用7档控温调节，直冷制冷，39分贝低噪运行。价格为999元。

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米家风冷三门冰箱容量为210L（116L冷藏室+62L冷冻室+32L微冻室），尺寸为554×630×1717mm。采用风冷无霜不结冰、加西贝拉大牌压缩机、自动恒温校准等。价格为1599元。

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米家风冷对开门冰箱容量为483L（273L冷藏室+210L冷冻室，20格储物分区），尺寸为833×650×1810mm。采用风冷无霜不结冰、环绕立体出风；内置双变频机组，直流变频风机+黄石东贝变频压缩机。这款冰箱价格为1999元。

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最后，还有一款风冷十字四门冰箱，容量为486L（305L冷藏室+181L冷冻室），尺寸为833×678×1860mm。内置双变频机组，直流变频风机+加西贝拉变频压缩机；具有风冷无霜不结冰、环绕立体出风、小爱同学语音控制和米家App智能控制等特点，这款冰箱价格为2999元。

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关键词：小米冰箱

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