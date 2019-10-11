realmeX2 Pro将采用Tactile线性马达

IT之家10月11日消息 今日午间，realme [email protected]徐起Chase 在微博公布realmeX2 Pro手机又一特点，具有Tactile线性马达。

徐起表示，继90Hz流体屏，realmeX2 Pro第二项用过就再也回不去的功能：Tactile线性马达！

此外还对Tactile线性马达进行了简单介绍，徐起称会给指尖带来立体振感，每一次消息通知，每一次来电，每一下打字输入，都可以享受到干净利落的振感反馈。系统内部适配了多重场景的振动模式，在游戏中全力运作，拥有身临其境的游戏体验。

据了解，realmeX2 Pro手机采用的“流体屏”，为6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，支持90Hz屏幕刷新率。硬件方面，realmeX2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，支持50W超级快充。此外，还具有12GB+256GB大内存版本。

摄像方面，后置四摄，为6400万+1300万+800万+200万像素组合，具有115度超广角镜头和可进行20倍混合变焦的镜头；前置摄像头为1600万像素。

最后，realmeX2 Pro手机将于10月15日上午10点在北京正式亮相。