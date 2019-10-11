内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

realmeX2 Pro将采用Tactile线性马达

2019-10-11 12:13:01来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月11日消息 今日午间，realme [email protected]徐起Chase 在微博公布realmeX2 Pro手机又一特点，具有Tactile线性马达。

徐起表示，继90Hz流体屏，realmeX2 Pro第二项用过就再也回不去的功能：Tactile线性马达！

此外还对Tactile线性马达进行了简单介绍，徐起称会给指尖带来立体振感，每一次消息通知，每一次来电，每一下打字输入，都可以享受到干净利落的振感反馈。系统内部适配了多重场景的振动模式，在游戏中全力运作，拥有身临其境的游戏体验。

据了解，realmeX2 Pro手机采用的“流体屏”，为6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，支持90Hz屏幕刷新率。硬件方面，realmeX2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，支持50W超级快充。此外，还具有12GB+256GB大内存版本。

摄像方面，后置四摄，为6400万+1300万+800万+200万像素组合，具有115度超广角镜头和可进行20倍混合变焦的镜头；前置摄像头为1600万像素。

最后，realmeX2 Pro手机将于10月15日上午10点在北京正式亮相。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有