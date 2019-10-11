联想推出Y9000X “标压核显”笔记本新品类，i7/4K压到万元内

IT之家10月11日消息 今天中午，联想在B站直播发布了新款的Y9000X笔记本，在一定程度上开创了“标压核显”轻薄笔记本新品类。

之所以说Y9000X一定程度上开创了“标压核显”笔记本新品类，是因为戴尔XPS 15等产品很早就在做这类的标压核显笔记本，但其i5就起步万元价格让这类笔记本很难进入平常百姓家。联想Y9000X这次为了照顾各个需求层次，i5/16GB/512GB/FHD版本起步价6999元，虽然比同配置的“大黑粗”笔记本贵，但是相比同定位产品已经是很便宜了。

联想在发布会上提到，并不是人人都要用笔记本玩游戏，很多写code、做PPT/表格的工作人员也需要强力的计算性能来提高工作效率。联想称，做这类工作的人大部分还在用低压的轻薄本，其处理器数据的速度往往达不到要求，使得加班成了常态。

为此，联想本次开启了“标压核显”轻薄本这一新品类。Y9000X采用了全新的模具，内部也采用了全新的散热设计，其带来的成本也是很大的，但也省下了独显带来的花费。综合来看，i5基础款由于模具成本压着还是比市面上同配置的游戏本贵，但是随着配置的提高，其“性价比”也越来越高。

从首发价可以看出，i7+16GB+1TB+4K屏幕的配置压到了万元以下，而i9+32GB+32GB+2TB+4K屏则只有13999元，如果不考虑显卡因素的话，这可能是市面上最便宜的一款i9笔记本了。

今年，英特尔和英伟达都在推“创意设计笔记本”，服务目标人群就是越来越多的专业人士。联想此举或将进一步扩宽这一新品类笔记本，未来更多的厂商可能都将会跟进。

当大厂联想都玩起了创意设计与性价比，近年来兴起的“互联网笔记本”厂家的压力也越来越大，后者如果无法在创新和性价比上与传统厂商抗衡的话，那么留给他们的市场份额也不多了。