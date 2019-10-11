石头扫地机器人T6星钻礼盒版发布：双11价2499元，内赠多种实用配件

IT之家10月11日消息 早前石头扫地机器人2019新款T6拖扫一体机已正式开卖，售价为2499元。不过石头科技现推出了一款全新的石头扫地机器人T6星钻礼盒版，礼盒内容更丰富但价格和普通版保持一致，均为2499元。双十一价格也是一样，可谓是加量不加价。

全新的石头扫地机器人T6星钻礼盒版包含2副边刷、20块一次性抹布、4枚滤芯、1副可拆卸主刷、1枚水箱、1只可水洗滤网以及2块抹布，用户现参加天猫10元预约活动还可获赠价值99元的专属星钻保护膜。

据悉，新款石头扫地机器人T6采用拥有10项专利的激光雷达，支持地图管理3.0以及AI清扫路线规划，全面应对复杂环境，建图测距更可靠，自动识别更智能。同时新款石头扫地机器人T6吸力可达2000Pa，电池容量为5200mAh，还支持2cm强力越障，保证清扫区域更加宽广。

新款石头扫地机器人T6搭载德州仪器DSP芯片，核心马达采用万宝至LDS马达电机，内部还有IMR模内热转印薄膜。风机则采用NIDEC风机，而内置陀螺仪则采用博世陀螺仪。最为核心的CPU部分采用了ALLwinner 4核芯片。沿墙传感器方面石头扫地机器人T6采用的是KODENSHI传感器，元件稳定可靠的同时官方还提供了2年的质保。

石头扫地机器人T6采用全新的电机和齿轮设计，同时还有降噪空气筛和填充消音海绵，对5大降噪单元进行了优化，声功率降低50%，除此之外石头扫地机器人T6还支持小爱同学唤醒，

据官方消息称，前1000位参与预约且已付定金的用户可获赠天猫精灵，还支持3期免息购买。

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