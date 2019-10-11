福布斯全球数字经济100强榜单公布：苹果第一，中国移动第八

福布斯推出全球数字经济100强（Digital 100）榜单，苹果位列第一，微软第二，中国上榜企业数量位列第二，14家上榜中国企业中，移动电话服务提供商中国移动有限公司排名最高，排名第8位。互联网巨头阿里巴巴集团和腾讯控股分列第10位和第14位。

除上述3家企业外，上榜的中国企业还有台积电、鸿海精密、中国电信股份有限公司、中国联合网络通信（香港）股份有限公司、京东、百度、小米集团、中国铁塔股份有限公司、联想控股、联想集团和网易。

上述14家企业中，有8家企业当前或最近的掌舵人是2019年福布斯全球亿万富豪榜的上榜者，体现了数字经济成就与财富的关系。这些富豪包括：马云（阿里巴巴集团）、马化腾（腾讯控股）、张忠谋（台积电）、郭台铭（鸿海精密）、刘强东（京东）、李彦宏（百度）、雷军（小米集团）和丁磊（网易）。

美国企业有38家上榜，数量最多，且在前10名中占据了8位，其中苹果位居榜首。亚洲方面，日本有13家企业上榜，其中软银位次最高；韩国有4家企业上榜，其中三星电子位次最高。

榜单的结果与IMD最近推出的世界各经济体数字竞争力排名总体相似。后者显示，美国排名第一，中国内地的排名从一年前的30名大幅上升至第22名。

据悉，为选出数字经济100强企业，福布斯首先研究了2019年福布斯全球企业2000强榜单中的科技、媒体、数字零售和电信企业。2000强榜单一年推出一次，已经连续发布了17年，是对全球最大上市企业的排名。福布斯研究了这些企业最近的销售额、利润、资产以及市值，时间截至2019年9月27日。

以下为全球数字经济100强榜全榜单：