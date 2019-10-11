【IT之家评测室】adolbook14体验评测： 十代酷睿，超长续航，渐变粉色

每个笔记本厂商都会根据定位、面向市场不同设计定位不同的系列或品牌，华硕的产品系列也是出了名的多，其中最年轻的品牌a豆是华硕旗下主要面向95后年轻市场的品牌，其最新的adolbook14梦境粉已经开售，这是第一款采用渐变配色设计的笔记本，同时搭载了英特尔十代酷睿处理器以及英特尔傲腾H10混合固态硬盘，并且配备大电池，麦子体验adolbook14近一周时间了，和大家一起详细了解一下这款走到哪都很吸睛的笔记本。

一、外观 & 设计 – 渐变粉色颜值很高，边框也挺窄

adolbook14最大的特点，也是其一大卖点，便是A面的渐变粉配色，官方称之为“梦境粉”，采用“铝合金3D纳米喷印渐变技术”，A面从顶部接近白色的淡粉色，渐变至转轴一侧十分接近雷蛇灵刃粉晶版的粉色，A面中间有一枚a豆钢化金属logo，整体辨识度极高。

B面有一块16:9的1080P雾面屏，采用四面窄边框设计，最窄处约4.1mm，屏占比为84.7%，上边框有一枚720P摄像头以及摄像头指示灯，还有两个收声mic；由于未使用华硕笔记本“小翘臀”的家族设计，下边框略宽，印有“adol”logo，倒不显得突兀。

B面和C面之间有一根遮挡线材的横轴，C面给人的感觉是“很圆润”，笔记本边缘、键盘下沉区域、键帽、触控板等各个元素都用到了圆角设计；键盘有三级背光可调，fn键和大写锁定有指示灯，键帽比较大，键程比想象中略长，麦子个人还是比较喜欢键盘的手感；键盘下方是一个不大的触控板，滑动手感比较顺滑，按压反馈很干脆，；C面左下角有英特尔十代酷睿i5贴纸、HDMI认证贴纸和华硕客服二维码贴纸，个人觉得有些乱，贴得也不是很正，介意的同学可以自行取下或转移到D面；C面下边缘中间有一个辅助开盖的凹槽。

D面非常简约，上部中间有笔记本型号和各种认证信息，以及Windows的贴纸，四角均有脚垫，由于笔记本的进风口和出风口均在转轴处，所以D面仅有底部两个侧的扬声器开孔。

接口方面，左侧依次有DC电源输入接口、HDMI视频信号输出接口、USB Type-A 3.1 Gen1接口、USB Type-C 3.1 Gen1（马甲3.0）接口以及两个指示灯，分别对应充电和系统运行；右侧为3.5mm耳麦接口、SD卡槽和一个USB Type-A 2.0接口，接口还是比较齐全的，尤其是配备了SD卡槽增加了笔记本的使用范围，实用性大增，不过速度上略有遗憾，USB Type-C接口不支持雷电3可以理解，毕竟接口种类足够，这个价位成本限制等，但速率没上到USB 3.1 Gen2有些遗憾。

adolbook14的A、C、D面为金属材质，采用“LCD Cover金属喷砂阳极工艺”，手感细腻；机器厚度约为16.5mm，整机重量小于1.4kg，比较轻薄，最大开合角度约为150°。

机器在设计上存在一些细节上的小槽点，比如键盘带有背光，电源键没有指示灯，按下电源键背光也不会亮起，没有任何反馈，需要到另一侧侧边看指示灯确认，希望可以改进；其次是电源键和delete键并列，有一定几率按错，需要适应；最后是观感上有些不统一，A面是渐变粉、C面D面和转轴键盘触控板颜色是略微不同的粉色，合盖情况下从机器背面看，不算脚垫会看到三种不同的颜色，影响一体性，不过有同学也会认为这样丰富了细节，比较喜欢。

整体来说这些细节瑕不掩瑜，adolbook14的颜值是非常高的，麦子本人认为很好看，渐变粉色独具一格，辨识度极高，走到哪都是亮点，不知道有多少男性用户会购买这款“猛男必备色”笔记本，但想必对年轻女性用户有很大吸引力；屏幕边框也比较窄，观感不错，设计上比较多的I/O接口也可以满足日常多场景的需求，机身较为轻薄，适配器也很小，方便携带。

二、性能 & 表现 – 傲腾混合SSD新方案，办公利器

先来看一下IT之家手里这台adolbook14的配置，CPU是最新的英特尔酷睿i5-10210U，显卡为UHD 620核显，板载8GB LPDDR3内存，搭配英特尔16GB英特尔傲腾内存+ 256GB QLC颗粒的混合SSD。

其中亮点有二，一是英特尔十代酷睿i5处理器，二是使用了新的傲腾混合SSD方案，我们一个一个来看。

1、英特尔酷睿i5-10210U – 性能够用，提升有限

首先是这颗英特尔酷睿i5-10210U，新处理器已经发布两个月，市场上搭载的英特尔十代酷睿的机型越来越多，未来还会有更多的机型搭载，adolbook14仍然是第一批搭载新处理器的机型，还可以享受一段时间“先发红利”。这颗处理器我们也不陌生，之前体验RedmiBook 14增强版时我们便了解到，英特尔酷睿i5-10210U是i5-8265U的升级小改款，区别仅为频率上的提升，所以性能提升也比较有限。这里我们仅简单列举一下adolbook14的性能测试结果：

Cinebench R15单核155cb，多核645cb；

Cinebench R20单核373pts，多核1332pts；

CPU-Z Benchmark单核445.6，多核1982.8，多线程倍率4.45；

WinRAR基准测试单核解压速度1163KB/s，多核解压速度6719KB/s。

整体表现和RedmiBook 14增强版一致，从成绩和定位来看，可以胜任多任务办公，以及一些轻量级渲染工作。

2、英特尔傲腾内存H10混合SSD – 智能读写加速，更适合工作场景

其次，adolbook14的SSD方案为新的英特尔傲腾内存H10混合SSD（以下简称H10 SSD），具体配置是16GB傲腾内存和256GB的QLC闪存，相当于一块256GB的660P，两者被焊接在同一块PCB板上，有各自的主控，混合SSD速率为PCIe 3.0×4速率，傲腾内存和QLC闪存各占一半。

▲左侧为16GB傲腾内存和主控，右为256GB QLC闪存和主控，图自网络

这套方案归根结底还是16GB的傲腾内存，为一块英特尔660P硬盘智能加速，硬盘只有PCIe 3.0×2速率，所以顺序读写跑分不好看，由于傲腾内存未缓存，所以随机读写跑分成绩也不好看。

▲1GiB测试

32GiB测试，缓外速度大幅下降



所以H10 SSD真正的主场就像官网描述的一样，多任务处理状态下，可以加速文档打开、游戏启动和媒体文件打开速度。翼王最近对adolbook14采用的同款H10 SSD做过较为详尽的测试，得出的结论也是在傲腾内存充分缓存的情况下，多任务处理器状态下，以上应用场景确实可以有效加速，这里感谢翼王。

但毕竟是智能缓存加硬盘的方案，大文件读写，也就是缓外读写性能会被打回原形，所以H10 SSD更适合小文件读写场景，也就是文档、媒体文件加载等这些工作场景，经常使用的小文件经过智能加速后，速度提升明显，毕竟两颗主控同时读写。

英特尔H10 SSD的解决方案，也是对硬盘利用率的一次革新，在一块PCB上集成了傲腾内存和SSD，对于寸土寸金的轻薄本内部空间，既可以增强性能也不用占据额外的M.2接口，不失为一种两全的新方案。

其他配置而言，未配备独显以及板载LPDDR3内存应该是为了功耗、发热量和续航考虑，所及基本上也就告别游戏了，但i5-10210U和8GB内存的组合应对多任务办公和影音娱乐还是绰绰有余的。在麦子近一周体验时间内，多网页+多文档+在线播放音乐的办公场景中，窗口间切换比较流畅，几乎不会出现卡顿，办公体验良好，外界显示器观看2K视频也非常流畅，adolbook14的配置组合非常适合办公场景，办公和轻娱乐体验也非常良好。

三、续航 & 发热 & 噪音 – 续航超长、温顺又安静

小编个人认为，对于一款轻薄本来说，续航和轻薄同样重要，直接影响便携性，而adolbook14给人最大惊喜，便是其超长的续航。

adolbook14配备72Wh四芯锂电池，72Wh的容量在笔记本中不算小，在轻薄本中也算挺大了，在5000元左右价位中就是绝无仅有的了，当大电池遇得到TDP为15W的低压处理器和低功耗内存，续航表现自然让人十分期待。官方称1080P离线视频播放时间可达20小时，但限定条件太多太苛刻，且每个厂商加的定语都不太一样，参考意义有限，我们来实测。

Windows电源策略改为“更长的续航”，屏幕亮度为80%，与小编外出时的设置相同，使用PCMark8在工作模式下续航测试结果为8h 47min，这个成绩虽说在情理之中，但确实非常优秀，实际中并不会有如此高强度的使用压力，实际续航时间会更长，大概率多于10小时，对于一天的办公和轻娱乐来说绰绰有余。

散热和噪音表现对于笔记本的体验也是非常重要的，直接对触觉和听觉产生影响。adolbook14的散热配置为单热管单风扇，毕竟只用来压一颗i5-10210U，实测中，用AIDA64单烤FPU 15分钟，温度稳定后约为77℃，WASD键盘区域约为35℃，仅仅是温热，同样实际使用中几乎不会有这么高强度的使用，发热量和温度应该会降低不少，散热表现尚可，不热；噪音方面，室内底噪23dB的情况下，烤机时人位噪声约为36dB，比较安静。

总结 – 年轻女性用户办公和影音娱乐神器

adolbook14有梦幻粉的渐变配色，颜值非常高；搭载了英特尔酷睿i5-10210U新处理器，保证了基本的性能；采用英特尔傲腾内存加闪存的混合SSD硬盘，为小文件读写加速；配合72Wh的大电池，带来超长的续航时间；丰富的接口能够满足各种外设需求，综上，adolbook14很好看，在办公和轻娱乐的主场上，表现很不错，当然也有一些小瑕疵对体验有些影响，但整体上瑕不掩瑜，可以说是办公和影音娱乐利器。a豆的品牌加上梦境粉的渐变配色，明显主要面向年轻女性市场，当然如果有男生喜欢这个配色并且镇得住那也没问题。粉色的笔记本不多见，5000元左右的价位和渐变色的设计也是只此一家的招牌，如果你女朋友的需求和预算落在这个区间范围内，那么adolbook14梦境粉绝对是个非常合适且个性的选择，推荐（或买）给她一定会让她满意的。

adolbook14梦境粉目前京东售价4988元，感兴趣的朋友可以看一下。



